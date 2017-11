Phi Long: 'Đệ nhất Thái Cực quyền' Trung Hoa

Hàn Phi Long sinh ra tại vùng Sơn Tây của Trung Quốc. Đam mê võ thuật từ nhỏ, cậu bé Phi Long may mắn được học Thái Cực từ Vương Chiến Quân, con trai của tông sư Trần Gia Thái Cực quyền Vương Tây An.



Với tố chất bẩm sinh và lợi thế về thể hình (cao 1m80), Hàn Phi Long nhanh chóng có sự thăng tiến vượt bậc. Theo Sina, Phi Long là võ sĩ đầu tiên đưa Thái Cực quyền vào thể thao đối kháng.



Năm 2012, tay đấm sinh năm 1994 tạo nên tiếng vang lớn khi đánh bại liên tiếp 5 môn sinh Thiếu Lâm để chiến thắng cuộc thi “Thái Cực quyền và Thiếu Lâm đại pháp” do đài truyền hình CCTV tổ chức.

Võ sĩ trẻ Hàn Phi Long

Nắm vững tâm pháp của Thái Cực và có khả năng làm chủ khí công, Hàn Phi Long giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc và có khả năng cận chiến cực tốt với những đòn đánh dứt khoát và chặt chẽ.



Bên cạnh “Đệ nhất Thiếu Lâm” Nhất Long, một con rồng khác, Phi Long cũng góp công không nhỏ trong việc quảng bá võ thuật Trung Hoa đến thế giới bằng những chiến thắng ấn tượng.



Vì thế, võ sĩ 23 tuổi được người dân Trung Quốc xưng tụng là “Đệ nhất Thái Cực”. Đến nay, cuộc tranh cãi về việc giữa Nhất Long và Phi Long ai giỏi hơn, vẫn chưa có hồi kết tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Vệ sĩ tương lai của tỷ phú Jack Ma?

Nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba, Jack Ma (Mã Vân) có niềm đam mê đặc biệt với Thái cực quyền. Vị tỷ phú giàu nhất châu Á từng nổi tiếng với câu nói: “Tôi áp dụng Thái cực vào kinh doanh. Hãy bình tĩnh vì mọi vấn đề luôn có cách giải quyết. Hãy giữ cho cơ thể thật cân bằng”.

Một pha ra đòn của Hàn Phi Long. Chính niềm đam mê này khiến Mã Vân có cách chọn vệ sĩ rất đặc biệt. Thay vì những người cơ bắp, tỷ phú 53 tuổi đặt niềm tin vào các cao thủ Thái cực.

Hồi năm 2009, Mã Vân bái Vương Tây An làm sư để chỉ dạy Thái Cực và từ đây vị tỷ phú này có cơ hội gặp vệ sĩ của mình sau này, Lý Thiên Kim.

Sau Lý Thiên Kim, tới lượt “Đệ nhất Thái Cực” Hàn Nhất Long có cơ hội gia nhập đội ngũ bảo vệ Mã Vân. Theo tờ Sina, việc Phi Long trở thành vệ sĩ của ông trùm thương mại châu Á chỉ còn là vấn đề thời gian.

