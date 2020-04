Quyên góp 20 triệu bảng, Rashford ghi ‘bàn thắng’ vĩ đại nhất sự nghiệp

Quảng cáo

Dịch COVID-19 lan rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống ở Anh. Trong khi các tầng lớp lao động đứng trước nguy cơ bị cắt giảm tiền lương hoặc mất việc, thì trẻ em nghèo cũng gặp rất nhiều khó khăn vì trường học đóng cửa.Việc các trường học đóng cửa vô thời hạn khiến bọn trẻ mất đi những bữa ăn miễn phí tại trường và rất dễ rơi vào cảnh đói khát khi không có người quan tâm. Hiểu rõ vấn đề này, Marcus Rashford đã lên trang cá nhân để kêu gọi gần 10 triệu người theo dõi anh chung tay giúp đỡ bọn trẻ.Sở dĩ Rashford nghĩ đến những đứa trẻ dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19bởi lẽ anh cũng từng có tuổi thơ nghèo khó. Ngôi sao của M.U tiết lộ anh đã lớn lên với những bữa ăn miễn phí ở trường học và lo ngại 600 nghìn trẻ em nghèo sẽ bị bỏ quên giữa đại dịch.Lời kêu gọi của Rashford đã mang lại kết quả ngoài dự đoán. Theo The Sun, số 10 của M.U đã quyên góp được số tiền khổng lồ, lên đến hơn 20 triệu bảng trong thời gian ngắn. Số tiền này chủ yếu đến từ 3 siêu thị lớn. Tesco đóng góp 15 triệu bảng tiền thực phẩm, Asda góp 2,5 triệu bảng tiền mặt, trong khi The Co-op cũng ủng hộ 1,5 triệu bảng bằng thực phẩm.Bên cạnh đó, người hâm mộ Rashford cũng quyên góp được tổng cộng 160 nghìn bảng tiền mặt. Hiện tại, tiền đạo của M.U vẫn nhận được rất nhiều đề nghị giúp đỡ từ cộng đồng và anh quyết định kết hợp với tổ chức từ thiện FareShare để phân phát thức ăn cho trẻ em nghèo ở khắp nước Anh.Song song với việc giúp đỡ trẻ em nghèo, Rashford cũng đồng ý cắt giảm 30% tiền lương cùng các cầu thủ M.U, qua đó đảm bảo quyên góp ít nhất 1 triệu bảng hỗ trợ cho hệ thống y tế quốc gia Anh. Hành động đẹp của Rashford được người hâm mộ tán thưởng. Nhiều người còn ví von tiền đạo này đã ghi được bàn thắng to lớn nhất sự nghiệp.

A Phi