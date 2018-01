Ronaldo đòi lãnh đạo Real mua 4 cầu thủ

TPO - Mùa này, Real sa sút rất nhiều so với mùa trước và theo như Cristiano Ronaldo thì đó là do CLB đã thực hiện chính sách chuyển nhượng sai lầm và nhiều cầu thủ không còn thực sự phù hợp với đội bóng. Với lý do đó, CR7 đã quyết định can thiệp vào công cuộc mua sắm của đội bóng.