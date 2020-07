Sân Hàng Đẫy siết chặt an ninh trước trận Hà Nội- Hải Phòng

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng thường thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, kèm theo đó là nhiều vấn đề phức tạp trên khán đài, nên công tác an ninh được tăng cường tối đa.

Theo BTC sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội huy động hơn 500 chiến sĩ để làm nhiệm vụ tại trận đấu hôm nay.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, giữ an ninh trật tự.

Không chỉ thế, công an Hà Nội còn sử dụng các hình ảnh camera giám sát thu thập được để xác định rõ các tổ chức và cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trận đấu, tính mạng sức khỏe của người khác.