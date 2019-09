SC Heerenveen chúc Đoàn Văn Hậu may mắn trước đại chiến với Thái Lan

Quảng cáo

Sau khi chiêu mộ thành công Đoàn Văn Hậu theo hợp đồng mượn từ Hà Nội FC, SC Heerenveen nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Trang Facebook chính thức của CLB Hà Lan đã tăng lượt người thích và theo dõi gấp hơn 3 lần trong những ngày qua, từ dưới 100 nghìn người lên hơn 300 nghìn người.Nhận thức được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ dành cho Đoàn Văn Hậu, SC Heerenveen liên tục có những bài đăng bằng tiếng Việt. Mới nhất, CLB này đã lên tiếng chúc Đoàn Văn Hậu và tuyển Việt Nam may mắn trước trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.Trên trang chủ, SC Heerenveen viết: “Chúc may mắn chống lại Thái Lan Đoàn Văn Hậu! Chúng tôi hỗ trợ Việt Nam”.Cho dù câu chúc của SC Heerenveen không thực sự chuẩn ngữ pháp tiếng Việt nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn đón nhận nhiệt thành. Chỉ trong vòng 1 tiếng đăng tải, thông điệp của SC Heerenveen đã nhận được hơn 40 nghìn lượt like, 4 nghìn lượt bình luận và 1,2 nghìn lượt chia sẻ. Hầu hết người hâm mộ Việt Nam đều cảm ơn SC Heerenveen đã quan tâm đến Văn Hậu.Hiện tại vẫn chưa rõ Đoàn Văn Hậu có đủ thể lực để đá chính trước Thái Lan hay không. Trước đợt tập trung này, Văn Hậu đã dính chấn thương khi thi đấu cho Hà Nội FC. Anh cũng phải di chuyển đường dài liên tục trong những ngày qua để ký hợp đồng với SC Heerenveen và có rất ít thời gian tập luyện cùng tuyển Việt Nam.

A Phi