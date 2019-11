SEA Games 30 chính thức bắt đầu sau lễ khai mạc lung linh sắc màu

Kiếm thủ Vũ Thành An là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30. Đoàn Việt Nam tham dự với 856 thành viên, tranh tài ở hơn 40 nội dung.

Với khẩu hiệu "We win as one" (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng), nước chủ nhà Philippines muốn truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.