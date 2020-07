Siết chặt an ninh sân Thiên Trường sau sự cố xuất hiện vật lạ nghi 'bùa yểm'

Quảng cáo

Theo thông tin từ Hội CĐV bóng đá Nam Định, sự cố xuất hiện vật lạ trên sân Thiên Trường xảy ra vào chiều qua, 11/7. Trước khi gặp chủ nhà Dược Nam Hà - Nam Định, đội khách Quảng Nam đã đến sân Thiên Trường để tập làm quen sân trước trận đấu,

Khi đội khác tập luyện, một số nhân viên của sân Thiên Trường phát hiện HLV thủ môn đội bóng đá Quảng Nam đã đưa muối, gạo và một số vật lạ để sân Thiên Trường tại cột cờ góc khán đài D và chấm phạt 11 m ở đường Hàn Thuyên.

Sau khi nhận được thông tin này, rất nhiều CĐV Nam Định đã kéo đến sân, cho rằng đội khách đã "yểm bùa" ở sân Thiên Trường.

Vật lạ được phát hiện trên sân Thiên Trường chiều ngày 11/7 - Ảnh: CĐV NĐ.

Sự việc sau đó được lan rộng, gây nên sự bức xúc rất lớn đối với người hâm mộ bóng đá Thành Nam.

Theo anh Nguyễn Văn Sơn, một CĐV Nam Định thì hành động trên khiến nhiều CĐV Nam Định lo lắng, bức xúc vì liên tưởng đến sự việc xảy ra ngày 17/8/2019, cũng tại sân Thiên Trường trong trận Nam Định gặp Quảng Nam trên sân Thiên Trường. Khi Nam Định đang dẫn 2-1 ở phút thứ 80, thì đèn trên sân vụt tắt vì sự cố hi hữu mất điện. Sau khi có điện trở lại, Nam Định đã bị thua ngược lại 2-3

"Cộng với hiện tại, đội Nam Định đang ở vị trí cuối bảng, liên tục thua, nhất là có trận thua được Ban tổ chức Vleague 2020 xác định do yếu tố trọng tài bắt sai nên hành động trên gây nhiều nghi ngờ, bức xúc cho người hâm mộ Nam Định. Nhiều người còn đề nghi cho dừng trận đấu để điều tra hành vi này", anh Sơn nói.

Trong lần đối đầu với Quảng Nam ở mùa giải trước, sân Thiên Trường xảy ra sự cố mất điện hi hữu - Ảnh: Hoàng Long

Chiều nay, 12/7, thông tin với Tiền Phong, ông Trần Thái Toán, Giám đốc Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà - Nam Định xác định có sự việc đưa vật lạ vào sân Thiên Trường. Tuy nhiên, trận đấu sẽ vẫn diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay như dự kiến.

"Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã tiến hành xúc đất, đưa toàn bộ vật lạ ra khỏi sân. Chiều qua (11/7), lãnh đạo đội bóng cũng như lãnh đạo Hội CĐV đã có mặt ở sân Thiên Trường để khuyên giải, ngăn cản những hành vi quá khích của người hâm mộ. Ngay sau đó, lãnh đạo và nhân viên Ban tổ chức trận đấu đã họp, xác định lỗi chủ quan đã không giám sát, quản lý sân chặt chẽ, để đưa vật lạ vào sân", ông Toán nói.

Ban tổ chức sân Thiên Trường đã xử lý, đưa vật là ra khỏi sân - Ảnh: Hoàng Long

Về việc nhiều người hâm mộ cho rằng những vật lạ trên là bùa yểm, ông Toán cho biết: "Đến nay chưa xác định rằng đây có phải là bùa yểm hay không mà chỉ xác định đó là vật lạ và đã được đưa vào sân và đã được xử lý đưa toàn bộ ra ngoài. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên để xử lý".

Cũng theo Giám đốc Công ty CP Bóng đá Dược Nam Hà - Nam Định, sáng nay (12/7), lãnh đạo 2 đội bóng đã họp, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm về sự việc xảy ra chiều qua.

PV đã cố gắng tìm gặp lãnh đạo đội bóng Quảng Nam đang có mặt tại Nam Định để tìm hiểu sự việc nhưng đều bị từ chối không tiếp cận được.

Hầu hết vè trần đấu chiều nay (12/7) tại sân Thiên Trường đã dược bán ra - Ảnh: Hoàng Long

Theo nguồn tin của Tiền Phong, cũng trong sáng nay, Ban tổ chức sân Thiên Trường đã họp bàn về trận đấu chiều nay. Trong đó, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Nam Định và lãnh đạo đội bóng đã đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác an ninh cho trận đấu chiều nay để phòng ngừa các tình huống xấu, nhất là nguy cơ từ việc cổ động viên quá khích.

Toàn bộ sân Thiên Trường được kiểm tra, cấm người lạ ra vào trước giờ trận đấu diễn ra - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, phương án an ninh tại sân Thiên Trường đã được nâng lên mức cao hơn. Công an Nam Định đã huy động thêm lực lượng bảo vệ sân cũng như đáp ứng các tình huống xấu có thể xảy ra trên sân.

Có mặt tại sân Thiên Trường lúc 15 giờ chiều nay, PV ghi nhận an ninh cả trong và ngoài sân đều được siết chặt hơn thường lệ. Mặc dù còn gần 3 giờ nữa mới khai trận nhưng rất đông CĐV Nam Định đã có mặt tại đây, lượng vé trên toàn sân cỏ có dung lượng hơn 20.000 chỗ được mệnh danh là " chảo lửa " này đã bán sạch.

Hoàng Long