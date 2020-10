Tân binh lóe sáng, Chelsea đại thắng 4-0 ở derby

Quảng cáo

Ở trận đấu này, Chelsea có tới 6 sự thay đổi người so với trận hòa West Brom 3-3 ở vòng đấu trước. Thủ thành Mendy và hậu vệ Chilwell đều có trận đá chính đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Zouma, Jorginho, Azpilicueta và Hudson-Odoi cũng được HLV Lampard trao cơ hội trong đội hình xuất phát.



Với ưu thế sân nhà và quyết tâm giành 3 điểm, Chelsea không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ trong vòng 20 phút đầu trận, đội bóng áo xanh đã tạo ra 3 cơ hội nhưng cả Abraham, Kante và Werner đều không thể dứt điểm thành công.



Sau khoảng thời gian đầu bị ép sân, Crystal Palace đã dần ổn định hàng thủ. Lối chơi áp sát, đeo bám quyết liệt của các cầu thủ đội khách đã khiến The Blues lâm vào thế trận bế tắc. Vì vậy, trong phần còn lại của hiệp 1, Chelsea không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên.



Khác với hiệp 1, Chelsea chơi tấn công tốc độ hơn ở hiệp đấu thứ 2. Kết quả, chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, The Blues đã có bàn thắng mở tỉ số. Hậu vệ tân binh Ben Chilwell chính là người đã phá vỡ thế bế tắc với cú sút đầy uy lực sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm của Crystal Palace.

Chilwell ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea ở trận tiếp Crystal Palace



Trong thế trận thong dong, Chelsea đã có được bàn thắng thứ 2 ở phút 66. Sau khi ghi bàn mở tỉ số, hậu vệ tân binh Ben Chilwell tiếp tục tỏa sáng với cú treo bóng chính xác để trung vệ Kurt Zouma đánh đầu tung lưới Crystal Palace.



Sau khi ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt, Chelsea dễ chơi hơn rất nhiều. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của Frank Lampard còn tạo ra nhiều tình huống phản công nguy hiểm. Kết quả, vào phút 76, tiền đạo Abraham đã khiến hậu vệ Mitchell phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Chelsea được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Jorginho dễ dàng đánh lừa thủ thành Guaita, nâng tỉ số lên 3-0 cho Chelsea.



Không dừng lại ở đó, vào phút 81, Chelsea còn được hưởng một quả phạt đền nữa do tiền vệ Kai Havertz bị Sakho phạm lỗi trong vòng cấm. Jorginho tiếp tục lĩnh trọng trách đá phạt đền và anh không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-0.



Nguyên Khang