Thắng dễ Wolves, Chelsea đoạt vé dự Champions League

Tiếp đón Wolves ở vòng hạ màn, Chelsea chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất trong top 4. Tuy vậy, với ưu thế sân nhà, thầy trò Frank Lampard vẫn lựa chọn lối chơi tấn công để hướng tới mục tiêu cao nhất là 3 điểm. Đã có những khó khăn nhất định với đoàn quân áo xanh khi Wolves áp dụng đấu pháp chặt chẽ trong chuyến viếng thăm Stamford Bridge.



Không chỉ vô hiệu hóa các ngòi nổ của Chelsea, Wolves còn tạo ra nhiều tình huống tấn công biên nguy hiểm. Chelsea chỉ thực sự kiểm soát được thế trận ở nửa sau hiệp 1 khi họ chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công.



Sức ép đáng kể ở cuối hiệp 1 đã giúp Chelsea có được bàn mở tỉ số ở phút bù giờ thứ nhất. Người tạo nên sự khác biệt cho The Blues là tài năng trẻ Mason Mount với cú sút phạt hiểm hóc ngoài vòng cấm không cho thủ thành Patricio cơ hội cản phá.



Không dừng lại ở đó, Mason Mount lại tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 4 với đường kiến tạo đặt Giroud vào thế đối mặt thủ thành Patricio. Tiền đạo người Pháp không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt.



Hai bàn thắng chóng vánh ở phút bù giờ hiệp 1 đã tạo ra lợi thế rất lớn cho Chelsea. Nhờ đó, họ bước vào hiệp 2 với thế trận chặt chẽ. Wolves cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt. Cộng với sự xuất sắc của thủ thành Caballero, Chelsea đã giữ sạch lưới cho tới hết trận.



Thậm chí, với lối chơi phản công, đội bóng của Lampard còn tạo ra một số cơ hội ngon ăn ở thời điểm cuối trận đấu. Tiếc rằng tài năng trẻ Tammy Abraham đã không thể tận dụng thành công.



Mặc dù vậy, chiến thắng 2-0 đã là quá đủ để Chelsea hoàn tất mục tiêu đoạt vé dự Champions League. Thầy trò Lampard kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4 do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Man Utd đã đánh bại Leicester với tỉ số 2-0. Đội bóng London có cùng 66 điểm nhưng xếp dưới Quỷ đỏ vì kém hiệu số bàn thắng/bại.



Tấm vé dự Champions League mùa tới có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea bởi trong phiên chợ hè năm nay, HLV Lampard sẽ có cuộc cải tổ rất lớn về mặt nhân sự. Không chỉ có thêm kinh phí, The Blues còn tạo ra sức hút với không ít tài năng.

