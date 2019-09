Thanh Hóa lâm nguy

Quảng cáo

Ngòi nổ chủ lực Văn Thắng đã trở lại sau án treo giò, Rimario cũng sát cánh với anh trên hàng công. Đội bóng xứ Thanh đã thoát khỏi cảnh ra sân với một hàng công chắp vá, nhiều vị trí phải “lấp chỗ trống” một cách bất đắc dĩ, nhưng để vận hành trơn tru cỗ máy đó là một chuyện khác. Động lực và khát khao chiến đấu của Thanh Hóa là rất cao, nhưng yếu tố chuyên môn lại không cho phép họ làm nên chiến thắng.

Đối thủ kỵ rơ Than Quảng Ninh cũng đã đón màn tái xuất của “song sát” ghi nhiều bàn cho Than Quảng Ninh là Hải Huy - Hồng Quân. Và 2 cầu thủ này đều ghi bàn trong trận thắng tối qua. Ngoài 2 cầu thủ Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Than Quảng Ninh còn có một Kouassi Yao Hermann lợi hại - những người đang nằm trong top đầu Vua phá lưới. Ngược lại những Văn Thắng, Đình Tùng hay Rimario trên hàng công của Thanh Hóa đều dứt điểm không chính xác.

Trận lượt đi, Thanh Hóa cũng thua tan nát 0-3. Người ghi bàn là Mạc Hồng Quân và Hải Huy (2 bàn). Cũng cần nhắc thêm, đối thủ của Thanh Hóa là cái tên kị rơ Than Quảng Ninh. Trong các trận đối đầu giữa họ, đội bóng đất Mỏ đều giành thắng lợi và từ trước đến nay chỉ để thua đúng 1 trận.

Như vậy là trong 6 trận đấu gần đây nhất, Thanh Hóa đều nhận kết quả thua với tỷ lệ thủng lưới bình quân hơn 3 bàn/trận, để lọt lưới tới 19 bàn và hàng công chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Văn Thắng cùng các đồng đội vẫn đang rất rệu rã về tinh thần bất kể được chơi trên sân nhà hay sân khách. Đội bóng xứ Thanh từ vị trí thứ 4 (sau vòng 15) đã trượt dài xuống vị trí áp chót (thứ 13) trên bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ đá play-off nếu không cải thiện được tình hình trong 3 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Trên sân Thiên Trường, DNH Nam Định tiếp đón đội nhì bảng TPHCM trong một trận đấu được tăng cường an ninh lên mức tối đa với 384 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng của công an tỉnh Nam Định. Sau trận thua nặng nề 1-6 trước Hà Nội FC và sự cố pháo sáng ở Hàng Đẫy cách đây ít ngày, đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng quay trở về thánh địa đối đầu với CLB TPHCM. Một trận đấu hấp dẫn, kịch tính và cuối cùng 2 đội đã chia điểm sau tỷ số hòa 1-1.

Sân Hàng Đẫy phải thi hành án phạt treo sân, Hà Nội FC phải thi đấu trên sân nhà không một bóng khán giả trên các khán đài. Chỉ một số ít CĐV tụ tập bên ngoài sân xem trận đấu qua màn hình lớn và gõ trống cổ vũ từ bên ngoài, một số cố gắng nhòm vào sân qua những khe cổng khép chặt. Và họ đã bỏ lỡ cơ hội tận mắt chứng kiến màn ngược dòng đẹp mắt của các cầu thủ Hà Nội. Hà Nội FC cho thấy ở đấu trường quốc nội họ không có đối thủ và việc ngăn chặn bước tiến của họ luôn là nhiệm vụ khó khăn. Họ bị Viettel dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 đều do công của tiền đạo Bruno. Nhưng vào hiệp 2, họ thi đấu như lột xác và ghi lại 5 bàn thắng do công của Thành Chung (2 bàn), Quang Hải (2 bàn) và Văn Quyết. Thắng 4-2, chức vô địch đã dần về tay Hà Nội.

Trong trận đấu khác, B.Bình Dương bị SLNA nghiền nát ngay trên sân nhà bằng chiến thắng đậm 5-1. Vinicius lập hattrick ở trận đấu này còn Khắc Ngọc và Xuân Mạnh là những người lập công còn lại cho SLNA.



Tường Vũ