Thầy Park truyền 'khẩu quyết' cho học trò trước chung kết

15h30 hôm nay 27/2, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối trên sân phụ Thường Châu, Giang Tô để chuẩn bị cho trận chung kết với Uzbekistan ngày mai. Trước đó, buổi tập dự kiến tại đây của U23 Việt Nam đã phải chuyển địa điểm vào sân bóng rổ, do trời mưa tuyết lớn.

Hôm nay tuyết ngừng rơi nhưng do băng tan nên khiến không khí trở lên lanh giá hơn. Bù lại, chất lượng mặt sân tập khá tốt do không có tuyết đọng cũng như do đã được BTC chăm sóc kỹ lưỡng.