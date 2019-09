Thêm ngôi sao đùng đùng rời M.U vào phút chót

Quảng cáo

Matteo Darmian gia nhập M.U vào mùa hè năm 2015 với giá 12 triệu bảng từ Torino. Hậu vệ cánh người Italia khởi đầu rất ấn tượng tại Old Trafford nhưng sa sút phong độ nhanh chóng và liên tục phải ngồi dự bị dưới 3 đời HLV, từ Louis van Gaal, Jose Mourinho cho đến Ole Solskjaer.



Chi tiết thỏa thuận giữa M.U và Parma không được tiết lộ, nhưng truyền thông Italia cho biết đội chủ sân Ennio Tardini chỉ mất 1,5 triệu euro cho thương vụ này. Đây được xem là mức giá hợp lý cho Darmian bởi lẽ hậu vệ này sắp bước qua tuổi 30 và chỉ còn 10 tháng hợp đồng với M.U.



Trong 4 mùa giải khoác áo M.U, Darmian có tổng cộng 92 lần ra sân, trong đó có đến 39 lần ở mùa giải đầu tiên. Trong những năm gần đây, hậu vệ người Italia chỉ đóng vai trò dự bị, thậm chí anh thường xuyên không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của M.U.



Darmian trở thành cầu thủ thứ 4 của M.U rời Old Trafford đến Italia thi đấu ở mùa hè năm nay. Trước đó, Romelu Lukaku và Alexis Sanchez đã chuyển đến Inter Milan, trong khi Chris Smalling gia nhập AS Roma.



Chia sẻ trên trang chủ Parma sau khi đặt bút ký hợp đồng 4 năm với CLB này, Darmian nói: “Tôi rất vui mừng khi được trở lại Serie A khoác áo Parma. Đây là cơ hội tốt cho tôi trở lại đội tuyển Italia”.

Darmian là tân binh thứ 7 của Parma trong hè này. Trước đó, đội chủ sân Ennio Tardini đã có 6 tân binh là hậu vệ Vincent Laurini (Fiorentina), thủ thành Luigi Sepe (Napoli), tiền vệ Alberto Grassi (Napoli), tiền vệ Hernani (Zenit), tiền đạo Roberto Inglese (Napoli) và hậu vệ Giuseppe Pezzella (Udinese).

A Phi