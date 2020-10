Tích cực chuẩn bị cho Tiền Phong Golf Championship 2020

Các golfer dự Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ được chia làm bốn bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16- 28), bảng C (HDCP từ 29-36) và bảng nữ (HDCP 0-36), thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày- System 36. Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2020 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định.