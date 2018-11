Tiền Phong Golf Championship: Chuyên nghiệp và nhân văn

Championship - Swing for young talents là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ra số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2018), đồng thời hướng tới mục đích gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Tiền Phong Golf Championship - Swing for young talents quy tụ 144 golfer, thi đấu tại sân golf BRG Kings Island Golf Resort, một trong những sân golf tốt nhất miền Bắc, vào ngày 3/11/20018.