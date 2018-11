Top 3 Quả bóng vàng 2018: Ronaldo và Messi cùng bị loại

Quả bóng vàng (Ballon d'Or) là giải thưởng cá nhân danh giá do tạp chí France Football đứng ra tổ chức bầu chọn. Trong suốt một thập kỷ qua, Ronaldo và Messi đã thay nhau thống trị giải thưởng này. Lần gần nhất một cầu thủ đoạt giải không phải bộ đôi ngôi sao nói trên là Kaka của AC Milan năm 2007.



Tuy nhiên, mọi chuyện đang thay đổi bất ngờ trong năm 2018. Sau khi bị Luka Modric vượt mặt ở giải cầu thủ xuất sắc nhất năm, The Best của FIFA, Ronaldo và Messi đang đứng trước nguy cơ bật ra khỏi top 3 Ballon d'Or.



Theo nguồn tin của TuttoSport, 3 cái tên cuối cùng lọt vào danh sách tranh giải là Luka Modric, Kylian Mbappe và Raphael Varane. Thông tin này khá bất ngờ nhưng cũng có phần hợp lý sau những màn trình diễn chói sáng của bộ ba này trong năm qua.

Top 3 Quả bóng vàng 2018?



Trong khi đó, Mbappe có những bước tiến thần tốc trong màu áo Paris SG cũng như đội tuyển Pháp. Tiền đạo 19 tuổi này đã phá hàng loạt kỷ lục và ghi những bàn thắng rất quan trọng giúp Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới ở Nga.



Theo nhận định của các chuyên gia, Modric vẫn có lợi thế hơn Varane và Mbappe vì tầm ảnh hưởng quá lớn ở cả Real Madrid và tuyển Croatia. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ châu Âu khẳng định France Football sẽ ưu ái trao Quả bóng vàng cho một người Pháp nhằm đánh dấu năm họ giành được World Cup.



