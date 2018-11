Truyền thông châu Á sốc với ‘cơn sốt vé’ trận Việt Nam - Malaysia

Vào ngày 16/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Malaysia trong khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018. Trước trận đấu này, nhiều chuyên gia đã đánh giá đây chắc chắn là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất tại vòng bảng khi cả hai đều là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.Thêm vào đó, việc các đội tuyển Việt Nam từng gây sốc tại giải U23 châu Á 2018 cũng như ASIAD vừa qua cũng thu hút sự chú ý của nhiều CĐV. Chính điều này phần nào khiến thị trường vé trở nên sôi động và tất nhiên “dân phe vé” cũng không bỏ qua cơ hội này.Cụ thể, trước khi VFF mở cửa bán vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 vừa qua, rất đông CĐV đã đội mưa trong đêm để xếp hàng nhằm sớm có vé vào sân xem cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, không phải ai cũng được toại nguyện khi lượng người tới mua vé quá đông.Thậm chí, họ còn chen chúc nhau mua vé và tạo ra một cảnh tượng cực kỳ nhộn nhịp. Chứng kiến điều này, nhiều tờ báo trong khu vực Đông Nam Á đã tỏ ra ngỡ ngàng trước sức nóng của cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Malaysia. Ngoài ra, các tờ báo này cũng cảm thấy cực sốc khi giá vé chợ đen được đẩy lên gấp 7-8 lần so với giá gốc.Điển hình, tờ Fox Sports châu Á đã có bài viết với nội dung chính như sau: “Những người hâm mộ bóng đá đã tạo nên một cảnh tượng cực kỳ nhộn nhịp tại cửa hàng bán vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Nhu cầu vé tăng cao và sức chứa của sân vận động chắc chắn không thể đáp ứng được nhu cầu xem trận đấu của các CĐV.”Trong khi đó, tờ Bola Sports (Indonesia) lại cảm thấy cực sốc với lượng người tới mua vé: “Vé vào sân có sức chứa 40.000 chỗ đã được bán hết nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy 5 giờ đồng hồ. Thậm chí, nếu có thêm 20.000 vé nữa cũng có thể bán hết chỉ trong 1 ngày mở bán.”Còn tờ Fox Sports (Phillippines) lại nhận định: “Sức nóng của trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia đã khiến nhiều người hâm mộ phải bỏ tiền gấp nhiều lần so với giá gốc để được vào sân. Giá vé có thể được đẩy lên từ 7-8 lần, thậm chí là 10 lần nhưng vẫn không đủ phục vụ nhu cầu của CĐV.”Đáng chú ý, việc “sốt vé” cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ. Cụ thể, nhiều cầu thủ của ĐT Việt Nam có mong muốn “bị tịch thu điện thoại” vì có không ít bạn bè, người thân hỏi vé. Bởi vì, họ có tới 8 vé mời và 20 vé với giá gốc.