U23 Việt Nam tái tê vì giá lạnh khi đổ bộ Thượng Hải

Các cầu thủ buộc phải mặc áo phao kín, đội mũ len và đeo khăn ấm do nhiệt độ tại Thượng Hải (Trung Quốc) lúc này xuống tới 8 độ C, tức là thấp hơn Hà Nội tới 11 độ C.