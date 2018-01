U23 Việt Nam vẫn là số 1 trong lòng dân Việt

Tường thuật trực tiếp 13:11 27/01 Hai tiếng trước trận chung kết đã có khá nhiều CĐV Việt Nam tới sân Thường Châu để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Nguyên Phong Hai tiếng trước trận chung kết đã có khá nhiều CĐV Việt Nam tới sân Thường Châu để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Nguyên Phong 13:11 27/01 Chạy đua với mưa tuyết để tổ chức chung kết U23 châu Á Ban tổ chức giải AFC U23 chỉ còn 3 tiếng để dọn sạch tuyết trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) để phục vụ trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Cổ động viên Việt Nam hừng hực khí thế trước giờ G Trên khắp miền tổ quốc, hàng triệu người Việt đang hồi hộp mong chờ U23 Việt Nam nâng cao cúp vô địch. Rất nhiều cổ động viên tập trung chuẩn bị trang trí xe, cờ, khẩu hiệu cho trận chung kết chiều nay. 13:26 27/01 Một chủ quán cà phê, đưa tivi ra đường để mọi người cùng xem trận đấu. Ảnh: Như Ý Một chủ quán cà phê, đưa tivi ra đường để mọi người cùng xem trận đấu. Ảnh: Như Ý Các cửa hàng bán đồ cổ vũ bóng đá trở nên đắt khách trong những ngày qua. Các cửa hàng bán đồ cổ vũ bóng đá trở nên đắt khách trong những ngày qua. 13:31 27/01 3 bài toán giành cho HLV Park Hang Seo trước trận chung kết Sau kỳ tích lịch sử vượt qua U23 Iraq ở tứ kết và U23 Qatar ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết giải U23 châu Á 2018 gặp U23 Uzbekistan. Trước thềm trận đấu này, có 3 bài toán đặt ra cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự. Hai gương mặt trái ngược của U23 Uzbekistan Có thể nói U23 Uzbekistan thể hiện hai gương mặt hoàn toàn khác nhau ở vòng đấu bảng và tứ kết –bán kết. Họ ngày càng nguy hiểm hơn. Chạy đua với mưa tuyết để tổ chức chung kết U23 châu Á Ban tổ chức giải AFC U23 chỉ còn 3 tiếng để dọn sạch tuyết trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) để phục vụ trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. 13:33 27/01 13:35 27/01 Đội hình xuất của U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng. 13:37 27/01 Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội 13:42 27/01 Xe của U23 Việt Nam tới sân để chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: Vnexpress. Xe của U23 Việt Nam tới sân để chuẩn bị cho trận đấu. Ảnh: Vnexpress. 13:54 27/01 Các phóng viên chuẩn bị tác nghiệp cho trận chung kết 13:55 27/01 Đội hình ra sân của U23 Uzbekistan: Botirali Ergashev, Rustamjon Ashurmatov, Akramjon Komilov, Abbosjon Otakhonov, Azizjon Ganiev, Odiljon Xamrobekov, Jasurbek Yakhshiboev, Zabikhillo Urinboev, Javokhir Sidikov, Dostonbek Khamdamov, Dostonbek Tursunov. 14:00 27/01 Phòng thay đồ của U23 Việt Nam Phòng thay đồ của U23 Việt Nam 14:01 27/01 Ban tổ chức đã quyết định thay đổi trọng tài vào phút chót. Người được bố trí bắt chính ở trận chung kết là ông Ahmed Abu Bakar Al-Kaf của Oman. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao ông Mã Ninh không được bắt chung kết. Ông Al-Kaf, sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng bắt trận vòng bảng U23 Việt Nam hòa Syria 0-0. Trước đó, tại vòng bảng AFF Cup 2014, ông Al-Kaf đã cho Malaysia hưởng quả phạt đền ở phút cuối, gián tiếp giúp đội này hạ Singapore. 14:40 27/01 Sân Thường Châu trước giờ bóng lăn 30 phút. Ảnh: Tiểu Phùng Sân Thường Châu trước giờ bóng lăn 30 phút. Ảnh: Tiểu Phùng 14:42 27/01 Không khí tưng bừng tại gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng Tất cả đã sẵn sàng cho trận chung kết giữa U23 Việt Nam và zbekistan chiều nay, rất đông bà con làng xóm và những người thân của gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có mặt. 14:47 27/01 Bố mẹ trung vệ Tiến Dũng xúc động hát quốc ca tại nhà riệng tại thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bố mẹ trung vệ Tiến Dũng xúc động hát quốc ca tại nhà riệng tại thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh. 15:04 27/01 Trận đấu bắt đầu. 15:04 27/01 Tuyết rơi trắng xóa mặt sân, rất khó để nhìn bóng. 15:05 27/01 Phút thứ 3, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 15:07 27/01 Mặt sân quá nhiều tuyết khiến các cầu thủ 2 bên khó triển khai các mảng miếng tấn công. 15:09 27/01 VÀO! U23 Việt Nam 0-1 U23 Uzbekistan. Phút thứ 7, Rustamjon Ashurmatov đánh đầu tung lưới thủ môn U23 Việt Nam sau tình huống đá phạt góc. 15:12 27/01 Bàn mở tỷ số của U23 Uzbekistan. 15:12 27/01 Phút thứ 10, Jasurbek Yakhshiboev của U23 Uzbekistan nhận thẻ vàng. 15:12 27/01 Công Phượng các các đồng đội phải kịch chiến với U23 Uzbekistan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Zing Công Phượng các các đồng đội phải kịch chiến với U23 Uzbekistan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Zing 15:13 27/01 Phút thứ 12, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 15:15 27/01 Phút thứ 15, Quang Hải đánh đầu. Bóng đi chệch khung thành U23 Uzbekistan. 15:18 27/01 Phút thứ 17, Tiến Dũng ngăn chặn thành công một đường tấn công bóng bổng của đối phương. 15:21 27/01 Phút thứ 21, U23 Việt Nam đang dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. 15:24 27/01 BTC đang tạm dừng trận đấu do tuyết rời dày đặc. 15:26 27/01 Các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thường Châu. Ảnh: Vnexpress. Các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thường Châu. Ảnh: Vnexpress. 15:29 27/01 Phút thứ 28, từ tình huống đá phạt, Xuân Trường treo bóng bổng vào cấm địa nhưng các hậu vệ Uzbekistan đã can thiệp kịp thời. 15:32 27/01 Phút thứ 32, một cầu thủ Uzbekistan ngã trong cấm địa nhưng trọng tài không cho rằng hậu vệ Việt Nam phạm lỗi trong tình huống này. 15:32 27/01 Phút thứ 33, thủ thành Tiến Dũng vừa ôm gọn bóng sau cú sút xa của cầu thủ U23 Uzbekistan. 15:33 27/01 Phút thứ 33, U23 Việt Nam được hưởng phạt góc. 15:35 27/01 Phút thứ 34, Xamrobekov nhận thẻ vàng. 15:37 27/01 Phút thứ 37, cầu thủ U23 Uzbekistan tìm kiếm vận may bằng một cú sút xa. 15:37 27/01 Công Phượng trong một tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương. Ảnh: Zing Công Phượng trong một tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ đối phương. Ảnh: Zing 15:39 27/01 Phút thứ 40, U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt sát cấm địa. 15:43 27/01 VÀO! U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan. Phút thứ 40, từ quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm, Quang Hải đã thực hiện cú sút cực đẹp để cân bằng tỷ số 1-1 15:44 27/01 Bàn gỡ của U23 Việt Nam. 15:45 27/01 Trận đấu có 4 phút bù giờ. 15:49 27/01 Hết hiệp 1. U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan 16:05 27/01 Thông số kỹ thuật của hiệp 1. Thông số kỹ thuật của hiệp 1. 16:19 27/01 Sân Mỹ Đình rực đỏ màu áo truyền thống của U23 Việt Nam. 16:22 27/01 CĐV Việt Nam trên sân Thường Châu. Ảnh: Lê Hữu Việt. CĐV Việt Nam trên sân Thường Châu. Ảnh: Lê Hữu Việt. 16:36 27/01 Từ sân Thường Châu, phóng viên Tiểu Phùng cho biết, hiện tuyết vẫn đang rơi dày trên sân. 16:44 27/01 Bước vào hiệp 2, các cầu thủ U23 Uzbekistan đã phải thày áo đấu thành màu xanh. 16:49 27/01 Hiệp 2 bắt đầu. 16:51 27/01 Phút thứ 46, U23 Uzbekistan có sự thay đổi người. Jasurbek Yakhshiboev rời sân nhường chỗ cho Azizjon Ganiev. 16:53 27/01 Phút thứ 48, nguy hiểm. Thủ thành Tiến Dũng vừa phải đổ người phá bóng sau cú dứt điểm của cầu thủ U23 Uzbekistan. 16:55 27/01 Quang Hải ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Zing Quang Hải ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Zing 16:57 27/01 Phút thứ 53, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 16:58 27/01 Phút thứ 54, Tiến Dũng xuất sắc cứu thua cho U23 Việt Nam sau cú dứt điểm cận thành của một tiền đạo Uzbekistan. 17:01 27/01 Phút thứ 57, U23 Uzbekistan đang gây sức ép lên phần sân của các cầu thủ Việt Nam. 17:02 27/01 Phút thứ 57, U23 Việt Nam có sự thay đổi nhân sự. Đức Huy rời sân để nhường chỗ cho Đức Chinh. 17:09 27/01 CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thường Châu. Ảnh: Lê Hữu Việt. CĐV Việt Nam trên khán đài sân Thường Châu. Ảnh: Lê Hữu Việt. 17:09 27/01 Phút thứ 61, cú dứt điểm của Văn Đức đưa bóng đi không chính xác. 17:15 27/01 Phút thứ 69, một cầu thủ U23 Uzbekistan ngã trong cấm địa nhưng trọng tài không cho rằng hậu vệ Việt Nam phạm lỗi.

17:17 27/01 Phút thứ 73, thủ môn Uzbekistan bắt gọn bóng sau cú đá phạt của Xuân Trường. 17:21 27/01 Phút thứ 76, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 17:22 27/01 U23 Uzbekistan đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Ảnh: Zing U23 Uzbekistan đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Ảnh: Zing 17:25 27/01 Phút thứ 80, U23 Việt Nam có sự thay đổi nhân sự. Tiến Dụng vào sân thay cho Công Phượng.



17:27 27/01 Phút thứ 82, nguy hiểm. Zabikhillo Urinboev dứt điểm cận thành. Bóng đi vọt xà ngang. 17:30 27/01 Phút thứ 85, một cầu thủ Uzbekistan tìm kiếm vận may bằng một cú dứt điểm từ xa. 17:31 27/01 Các bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM hồi hộp theo dõi trận đấu. Các bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM hồi hộp theo dõi trận đấu. 17:35 27/01 Trận đấu có 2 phút bù giờ. 17:37 27/01 Hết hiệp 2. U23 Việt Nam 1-1 U23 Uzbekistan. 17:42 27/01 Trọng tài đã điều hành tốt trận đấu. Ảnh: Zing Trọng tài đã điều hành tốt trận đấu. Ảnh: Zing 17:42 27/01 Hiệp phụ bắt đầu. 17:45 27/01 Phút thứ 92, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 17:48 27/01 Phút thứ 97, thủ môn Tiến Dũng bay người đẩy bóng sau một cú sút xa của cầu thủ Uzbekistan. 17:51 27/01 Phút thứ 98, từ tình huống đá phạt, Xuân Trường đá phạt. Bóng treo hơi sâu vào cấm địa nên không gây khó cho thủ môn U23 Uzbekistan. 17:51 27/01 Phút thứ 100, Văn Đứt đứt điểm từ xa. Bóng đi nhẹ và không chính xác. 17:52 27/01 Trận đấu kéo dài tới những hiệp phụ. Trận đấu kéo dài tới những hiệp phụ. 17:53 27/01 Phút thứ 101, Tiến Dụng nhận thẻ vàng. 17:55 27/01 Phút thứ 103, U23 Uzbekistan có sự thay đổi nhân sự. Abbosjon Otakhonov rời sân nhường chỗ cho Bobir Abdixolikov. 17:56 27/01 Hết hiệp phụ thứ nhất. 17:57 27/01 Sinh viên Đại học Sài Gòn đội mưa cổ vũ cho U23 Việt Nam. Sinh viên Đại học Sài Gòn đội mưa cổ vũ cho U23 Việt Nam. 17:59 27/01 Hiệp phụ thứ hai bắt đầu. 18:04 27/01 Phút thứ 109, U23 Việt Nam thay người cuối cùng. Hồng Duy vào thay cho Văn Đức.

18:05 27/01 Phút thứ 111, Duy Mạnh và Dostonbek Tursunov nhận thẻ vàng. 18:08 27/01 Phút thứ 114, U23 Uzbekistan được hưởng phạt góc. 18:09 27/01 Phút thứ 115, Đức Chinh dứt điểm trong cấm địa nhưng không thắng được thủ môn đối phương. 18:12 27/01 Phút thứ 118, U23 Uzbekistan thay người. Andrey Sidorov vào thay Javokhir Sidikov. 18:14 27/01 VÀO! U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan. Phút thứ 119, Andrey Sidorov dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-1. 18:19 27/01 Hết giờ. U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: 1-2.

U23 Việt Nam vẫn chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan Dù chưa có thông báo chính thức của BTC trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn đang chuẩn bị cho việc ra sân thi đấu với Uzbekistan chiều nay.

AFC thông báo không hoãn trận chung kết U23 Việt Nam Đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa cho biết, trận chung kết của U23 Việt Nam với Uzbekistan vẫn diễn ra bình thường.

Tuyết phủ kín Thường Châu ngay trước trận Chung kết U23 Sáng nay 27/1, nhiệt độ tại Thường Châu vẫn rất thấp, dưới -2 độ C. Từ 8h30, trời bắt đầu có mưa tuyết và hiện đang trở nên dày đặc.

[Infographics] U23 Việt Nam với U23 Uzebekistan trước giờ G Trước thềm chung kết, HLV Park Hang-seo đã nói cơ hội vô địch của đội tuyển là 50-50. Đây không phải là một nhận định xã giao bởi cơ hội chiến thắng của U23 Việt Nam là có thật.

