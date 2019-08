Vì sao cầu thủ M.U bị cấm dừng xe ký tặng và chụp ảnh với CĐV?

Quảng cáo

Cách đây 2 ngày (14/8), 2 CĐV nhí Fin (7 tuổi) và Ollie (5 tuổi) đã may mắn được Alexis Sanchez dừng xe, ký tặng và chụp ảnh cùng trên con đường dẫn đến trung tâm luyện tập Carrington. Fin và Ollie là 2 trong số những CĐV may mắn cuối cùng được các ngôi sao của Quỷ đỏ ký tặng và chụp ảnh cùng.



Theo quy định mới được M.U ban hành, từ hôm qua (15/8), các cầu thủ không được phép dừng xe để ký tặng và chụp ảnh với NHM trước cổng trung tâm Carrington cũng như trên con đường dẫn đến nơi này. Tương tự, Quỷ đỏ cũng cấm NHM tụ tập gần đoạn đường dẫn đến Carrington để xin ký tặng và chụp ảnh với các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford.

Hai CĐV nhí may mắn được Sanchez dừng xe chụp ảnh và ký tặng.





M.U ban hành lệnh cấm nói trên để tránh nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đoạn đường dẫn đến trung tâm Carrington, nơi CĐV đội chủ sân Old Trafford thường xuyên tụ tập bên lề đường để chào đón, xin ký tặng ảnh và chụp ảnh với các cầu thủ đội bóng.

Ngay sau khi quy định được ban hành, M.U đã cho dựng một tấm biển cảnh báo có nội dung: “Cầu thủ không được dừng xe ký tặng ảnh vì nguy hiểm. Cấm tụ tập”.

Trước khi cho dựng biển báo nói trên, BLĐ M.U đã phổ biến quy định đến từng cầu thủ đội nhà. Quy định mới ban hành khiến không ít CĐV M.U thất vọng vì từ bây giờ họ không còn cơ hội xin ký tặng ảnh và chụp ảnh với các cầu thủ con cưng trên con đường dẫn đến Carrington như suốt nhiều năm qua.

Bảo Tuấn

The Sun