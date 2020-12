V-League 2021 và “ẩn số” HAGL

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố ba đề cử cuối cùng của giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 (The Best) dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020, với các gương mặt quen thuộc Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski. Tiền đạo Robert Lewandowski được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải The Best.