Vòng 2 LS V-League 2020 tiếp tục đá không khán giả

Sáng nay 10/3, VPF đã gửi thông báo tới các cơ quan báo, đài về việc đăng ký tác nghiệp các trận đấu thuộc vòng 2 LS V-League 2020. Đây là quy định áp dụng từ trận Siêu cúp Quốc gia 2019 và các trận đấu thuộc vòng 1 nhằm đảm bảo phòng chống dịch cúm virus corona (Covid-19).

Được biết, sau khi FIFA hoãn các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, bao gồm các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 và tháng 6, VPF đang lên kế hoạch đổi lịch thi đấu V-League trong thời gian tuyển Việt Nam không tập trung. Tuy nhiên, quyết định cuối sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục TDTT và LĐBĐVN (VFF). Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết, về cơ bản công tác phòng chống dịch cúm Covid-19 đã được triển khai đồng bộ trên các sân.

“Đánh giá chung, tất cả BTC trận đấu địa phương đã chấp hành nghiêm các hướng dẫn của BĐH giải đưa ra, công tác phối hợp được thực hiện bài bản và nghiêm túc. Công tác vệ sinh khử khuẩn được BTC sân thực hiện thường xuyên cho toàn bộ khuôn viên trong và ngoài sân vận động, các phòng chức năng, khu vực lối vào”-ông Trần Anh Tú cho biết.

V-League tiếp tục đá không khán giả vì dịch cúm virus corona (Covid-19)

BTC các sân đồng thời thực hiện nhiều biện pháp khác như nước rửa tay khô, khẩu trang y tế được chuẩn bị ngay lối vào sân cho các thành viên được làm nhiệm vụ trong sân đấu. Đặc biệt lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đã làm tốt khâu kiểm soát an ninh cả trong và ngoài khuôn viên sân vận động, đảm bảo các trận đấu vòng 1 được diễn ra an toàn.

Trước mắt, vòng 2 V-League và vòng 1 giải hạng Nhất sẽ tiếp tục được tổ chức trong điều kiện không có khán giả. “Các biện pháp y tế phòng chống dịch Covid 19 sẽ tiếp tục được BĐH giải phối hợp với BTC trận đấu và các Sở Y tế địa phương, thực hiện nghiêm túc theo đúng như chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ “ chống dịch như chống giặc” . Ngoài các biện pháp y tế, BĐH giải cũng đề nghị các CLB tăng cường các công tác phát thanh, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho khán giả, người hâm mộ cả nước, tích cực đồng hành cùng với cả nước tham gia công cuộc phòng chống dịch Covid 19”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Tiểu Phùng