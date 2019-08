Vòng loại World Cup 2022: Xem ‘đại chiến’ Việt Nam - Thái Lan ở đâu?

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Các lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cùng với 3 đại diện khác ở Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đối thủ còn lại của thầy trò Park Hang Seo là UAE.



Đây được xem là bảng đấu rất khó nhằn với tuyển Việt Nam bởi lẽ các đối thủ có chất lượng đồng đều và hiểu nhau quá rõ. Chính vì thế, mỗi trận đấu đều có ý nghĩa rất quan trọng với thầy trò Park Hang Seo, đặc biệt là trận ra quân với Thái Lan vào ngày 5/9.



Đây cũng là trận đấu được người hâm mộ quan tâm nhiều nhất bởi lẽ Thái Lan vẫn luôn được xem là “kình địch” của tuyển Việt Nam. Ngay từ thời điểm này, nhiều người đã lo ngại nguy cơ không thể theo dõi hành trình của tuyển Việt Nam vì vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, Next Media cho biết họ đã mua thành công bản quyền tất cả các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 giai đoạn hai trước khi bán lại cho Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam).



Trận đấu giữ tuyển Việt Nam và Thái Lan cũng như các đối thủ khác sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam như: VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney); VOV1, VOV2, VOV3; Báo điện tử VOV (VOV.VN), Báo điện tử VTC News (VTC.VN), ứng dụng VOVMedia, VTC NOW...

Như vậy, người hâm mộ có thể yên tâm theo dõi và tận hưởng các trận đấu đỉnh cao của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới ngay cả khi không thể đến sân.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam

A Phi