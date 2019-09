Vụ đốt pháo sáng gây thương tích: Án phạt có thỏa đáng?

Chiều 13/9, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã triệu tập tất cả các đơn vị công an liên quan để phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh này lên phương án bảo vệ an ninh an toàn sân Thiên Trường theo hướng “siết chặt tối đa an ninh” trong trận đấu giữa Nam Định và CLB TP.Hồ Chí Minh tới đây.