Lại quặn thắt Hoàng Sa

Những bạn chài cùng xóm biển nghèo Bình Châu nghe tiếng kêu cứu qua icom đã liều mạng xông tới cứu vớt 8 ngư dân tàu chìm, liền bị truy đuổi, bố ráp, bắn vòi rồng dữ dội. Tan nát ngư dân Việt!Hôm qua, lần lượt những con tàu bị thương dìu nhau trở về bờ mang theo những ngư dân gặp nạn. Để lại xác con tàu QNg 90617 TS chìm dần dưới đáy Hoàng Sa.Khi những thông tin đầu tiên dội về, tôi sững sờ khi nghe lại toàn những cái tên quen thuộc. Vẫn là mấy anh em ngư dân nghèo Đặng Tằm, Đặng Tự, Đặng Dũng, vẫn là Trần Hồng Thọ, Nguyễn Thị Kim Hồng… Vẫn cái làng chài nghèo Châu Thuận Biển ở Bình Châu huyện Bình Sơn nằm bên bãi gành Ba Làng An – vị trí gần Hoàng Sa nhất từ đất liền ấy.Trong điện thoại tôi hiện vẫn còn lưu số của vợ chồng ông Đặng Tằm, bà Nguyễn Thị Kim Hồng. Nhớ một buổi tối đầu tháng 6/2012, bà Hồng điện thoại cho tôi và báo Tiền Phong, cầu cứu.Đó là khi tàu của ông Tằm lần thứ 3 bị Trung Quốc tấn công, bắt giữ ở Hoàng Sa. Chuyến ấy ông Đặng Tự, em trai ông Tằm (còn gọi là Tự Sẹo, do chân bị liệt nhẹ sau một lần lặn biển) cầm lái. Tự Sẹo dù trổ hết tài vẫn không thể thoát khỏi đòn tấn công xối xả bằng đạn lửa với vòi rồng của tàu Trung Quốc, đành thúc thủ. Toàn bộ trên 1.000 lít dầu bị xả xuống biển, ống hơi dùng để lặn bị chặt đứt, icom, máy định vị, máy dò cá, máy quét, đồ lặn cùng lương thực, thực phẩm và hải sản bị cướp sạch. 11 ngư dân Việt Nam phải mò mẫm tìm đường trở về với vài can dầu sót lại. Trước đó, ngày 4/5/2010, lần đầu tiên bị tấn công bắt giữ ở Hoàng Sa, anh em ông Tằm, ông Tự đã bị phá hết phương tiện, máy móc, và còn bị bắt nộp phạt 70 vạn tệ.Trong cuộc điện thoại ấy, bà Hồng còn nhắn với tôi: “Nếu viết báo, nhớ cho tui gởi lời cám ơn tới ông Hồ Cương Quyết, hồi tuần trước đã đến tận nhà hỗ trợ gia đình tui 5 triệu đồng. Đây là số tiền hỗ trợ lớn nhất gia đình tui được nhận từ trước đến nay”. Bạn đọc và các nhà hảo tâm lần ấy xúm vào giúp đỡ gia đình bà được ít nhiều…Còn lần này, vì xông vào cứu nguy cho ngư dân của tàu ông Long bị đâm chìm, tàu của anh em ông Tằm, ông Tự bị 3 tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng dữ dội suốt hơn chục tiếng đồng hồ, hư hại nặng nề. Thuyền trưởng Tự Sẹo bị thương nhẹ vì mảnh kính và gỗ vỏ tàu vỡ bắn vào. Hai chiếc tàu cá khác của ông Đặng Dũng và Nguyễn Thành Linh thì bị bắt, tịch thu thiết bị, tài sản…Còn thuyền trưởng 33 tuổi Trần Hồng Long, giờ này đang lênh đênh đi nhờ thuyền bạn vào bờ với bàn hai bàn tay trắng và bộ quần áo mặc trên người. Để lại sau lưng Hoàng Sa xác chiếc tàu QNg 90617 TS cùng món nợ hơn 500 triệu vay mượn để sắm tàu chưa biết tính làm sao. Nhớ lại, liên tiếp hai năm 2018, 2019, chính con tàu này của anh đã bị Trung Quốc bắt bớ, rượt đuổi đâm hư hỏng.Những cái tên, những gương mặt quen thuộc, chất chứa bao nỗi niềm cay đắng Hoàng Sa…

Trí Quân