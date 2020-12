Niềm tin đầy trách nhiệm

Quảng cáo

Sự kiện mang tính thời sự nóng hổi thu hút cả trăm phóng viên đến tác nghiệp tại Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự (Học viện Quân y).

Tôi thoáng thấy một chàng trai ngồi lặng lẽ cuối dãy ghế ở sảnh Viện, nơi đang tập trung hàng chục người với không khí khá ồn ào. Anh đeo khẩu trang, để lộ đôi mắt to tròn và ánh nhìn thông minh. Một chút tò mò, tôi ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện: “Anh thuộc đơn vị nào?”. “Mình là người tiêm thử nghiệm”, anh nói bằng chất giọng miền Nam. Câu chuyện xoay quanh việc anh sẽ là một trong những người đầu tiên tiêm thử nghiệm vắc-xin do Việt Nam sản xuất. Từ Đồng Tháp ra Hà Nội đã vài ngày trước để thực hiện các công đoạn kiểm tra sức khỏe, anh ở nhờ nhà người quen. Cái lạnh buốt của miền Bắc, khiến anh khẽ so vai nhưng khi nhận được câu hỏi “Có lo lắng gì không khi những ngày vừa qua thông tin về tác dụng phụ khiến một số quốc gia phải dừng tiêm vắc-xin. Liệu anh có thấy mình mạo hiểm không?”, chàng trai chừng ngoài 30 tuổi ấy khẽ cười bằng ánh mắt và nói: “Không sợ, mình chủ động mà, tự hào là khác, mình tin vào vắc-xin của Việt Nam, mình muốn góp phần nhỏ vào thành công trong cuộc chiến chống đại dịch”. Nói đến đó, nữ nhân viên y tế mở cửa phòng tư vấn đối diện chỗ chúng tôi ngồi bước ra mời anh vào trao đổi trước khi thực hiện các quy trình để tiêm vắc-xin.

Cùng với 2 người khác, chàng trai mà tôi có may mắn được trò chuyện vài phút ấy đã trở thành chứng nhân cho thành công ban đầu của những nỗ lực miệt mài, bền bỉ, vất vả, cực khổ của các nhà khoa học Việt Nam trong cuộc chạy đua với thời gian và sự bùng nổ của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Ba người đầu tiên được tiêm thử nghiệm vắc-xin do chính người Việt nghiên cứu, điều chế, sản xuất đã giúp Việt Nam ghi tên trên bản đồ các quốc gia nghiên cứu vắc-xin ngừa đại dịch COVID-19.

Dẫu quá trình thử nghiệm trên người mới bắt đầu, dẫu phía trước là hồi hộp, mong chờ xen chút lo lắng thì hơn ai hết chúng ta vẫn tin vắc-xin nội sẽ cho kết quả phòng bệnh hiệu quả, như chính niềm tin mà chàng trai đầu tiên tiêm thử nghiệm đang tin và kỳ vọng. Lại nhớ, trong buổi đăng ký tiêm thử nghiệm trước đó 1 tuần có rất nhiều bạn trẻ nộp hồ sơ với hy vọng mình sẽ được lựa chọn. Họ quyết định tham gia thử nghiệm tiêm một loại thuốc mới với ý nguyện sớm đem lại vắc-xin made in Việt Nam cho cộng đồng, để đẩy lùi căn bệnh đang hoành hành khắp toàn cầu. Họ biết có thể có những biến chứng, tác dụng phụ xảy ra song, họ chấp nhận mạo hiểm vì đồng loại. Nhưng hơn cả những con người dũng cảm, giàu đức hy sinh ấy đã tin tưởng vào tài trí của các nhà khoa học cùng chung dòng máu Việt…

Cuộc thử nghiệm vắc-xin đầu tiên đã chứng minh tính khoa học, tính trách nhiệm, nhân đạo, sự nhanh nhạy và tự tin, tự lực, tự cường của Việt Nam trong bảo vệ người dân, bảo vệ sự an yên của dân tộc trước đại dịch nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử loài người.

Thái Hà