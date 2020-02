Phía sau bãi xe lậu

Những ngày lễ, Tết, chuyện chặt chém giá gửi xe, bãi xe lậu quanh khu vực Hồ Gươm, các di tích, phố cổ tái diễn như cơm bữa. Ngay trước cửa UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), trên phố Hàng Dầu tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè diễn ra tràn lan. Trên nhiều tuyến phố khác trung tâm Hoàn Kiếm, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe diễn ra khá ngang nhiên.Sau 3 năm ra quân xử lý vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè, bộ mặt đô thị thành phố đang tái diễn nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh, để ô tô xe máy. Tình trạng vi phạm không ít nơi có dấu hiệu nghiêm trọng hơn trước nhiều lần. Bên cạnh nguyên nhân tăng nhanh lượng phương tiện, quy hoạch bãi xe bị thiếu, chính là tình trạng buông lỏng quản lý, "nhờn thuốc" tại nhiều địa bàn, nhiều phường, nhiều quận. PV Tiền Phong chứng kiến không ít điểm đỗ xe vi phạm nằm cách trụ sở công an phường, UBND phường chỉ vài chục bước chân!Trở lại câu chuyện 2 siêu xe trên vỉa hè, ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch UBND phường Điện Biên thừa nhận, chủ hai chiếc xe này đã bị xử phạt rất nhiều lần, tới đây phường sẽ tiếp tục cho xử lý dứt điểm. Chiều ngày 18/2, PV Tiền Phong liên hệ qua điện thoại với ông Chủ tịch phường, vị này cho biết ngay sau phản ánh của PV, phường đã xử lý vi phạm này, hiện tại không còn xe đỗ. Thực tế là cả 2 chiếc siêu xe vẫn đỗ ngang nhiên trên vỉa hè không như lời ông Chủ tịch phường nói.Còn nhớ, tại hội nghị Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội ngày 4/3/2017, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Hà Nội sẽ không ra quân rầm rộ mà làm bền vững để người dân không tái lấn chiếm, để họ thấy có ý thức với thủ đô, không lấn chiếm vỉa hè, không vứt rác ra đường. Ông Chung có nhắc lại: “Ngày tôi làm giám đốc, tôi thống kê hơn 180 quán bia trên vỉa hè thì có hơn 150 quán có ông công an đứng đằng sau. Chỉ cần quán triệt các ông công an thôi là trật tự hết”.Vậy đằng sau các siêu xe vi phạm, các bãi trông giữ xe lậu, các điểm vi phạm lòng đường, vỉa hè bây giờ là ai?

Tuấn Minh