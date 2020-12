10 diễn viên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2020, đều vì lý do tiêu cực

Quảng cáo

10. Lea Michele

Xếp ở vị trí thứ 10 là ngôi sao “Glee” Lea Michele. Tên của nữ diễn viên trở thành xu hướng vì một số cáo buộc chống lại thái độ, hành vi trịch thượng của cô trên phim trường. Nhiều đồng nghiệp tố Lea thường xuyên có hành động thô lỗ, thiếu tôn trọng, thậm chí phân biệt chủng tộc đối với họ. Scandal khiến hình tượng của người đẹp 8x sụt giảm nghiêm trọng, bị nhiều nhãn hàng hủy hợp tác. Trước áp lực từ dư luận, Lea đã đăng “tâm thư” dài xin lỗi đến đồng nghiệp và công chúng. Tuy vậy, Lea nhận được một số tin tức tích cực sau khi cô chào đón con đầu lòng, bé Ever Leo Reich.

9. Ryan Dorsey

Ryan Dorsey được tìm kiếm nhiều thứ 9 trong danh sách. Anh nhận được sự quan tâm từ dư luận sau khi vợ cũ Naya Rivera, nổi tiếng qua series “Glee”, bị chết đuối trong lúc đi bơi cùng con trai tại hồ Piru vào tháng 7. Hiện Ryan chịu trách nhiệm nuôi nấng con trai nhỏ của họ, Josey. Trong năm, anh bị dính nghi vấn hẹn hò với em gái vợ cũ. Tuy nhiên, nam diễn viên giải thích, hai người sống chung để tiện chăm sóc bé Josey.

8. Danny Masterson

Trong năm 2020, Danny Masterson chính thức bị buộc tội hãm hiếp ba phụ nữ từ năm 2001 đến 2003 và có thể đối mặt với án tù 45 năm nếu bị kết tội.

7. Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix đã bắt đầu năm 2020 thành công rực rỡ khi nhận “mưa” giải thưởng nhờ đóng vai chính trong “Joker”, bao gồm một giải Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

6. Amber Heard

Tên của Amber Heard xuất hiện khá nhiều trên các tiêu đề báo chí vào năm 2020 vì những vụ kiện liên quan đến cuộc hôn nhân đổ vỡ với Johnny Depp. Tài tử “Cướp biến vùng Caribbean” đã kiện The Sun của Anh vì gọi anh là “kẻ đánh vợ”, nhưng thua kiện. Bê bối tình ái khiến hơn 1,5 triệu dân mạng yêu cầu hãng Warner Bros. đuổi Amber Heard khỏi "Aquaman 2".

5. Ricky Gervais

Khi dẫn dắt lễ trao giải Quả cầu vàng 2020, Ricky Gervais đã có bài phát biểu gây tranh cãi khi chỉ trích nghệ sĩ bàn chuyện chính trị xã hội vì cho rằng họ không đủ kiến thức. Suốt chương trình, ông cũng có một số câu đùa mang tính châm chọc các sao lớn như Leonardo DiCaprio, Felicity Huffman...

4. Timothee Chalamet

Timothee Chalamet là một trong những sao trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, sở hữu lượng fan đông đảo. Hồi tháng 6, anh gây chú ý bởi loạt ảnh mùi mẫn với nữ diễn viên “Hobbs & Shaw” Eiza González. Tin Timothee chia tay Lily-Rose Depp, con gái Johnny Depp, sau một năm hẹn hò trước đó 2 tháng cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

3. Jada Pinkett Smith

Tên của Jada Pinkett Smith trở thành chủ đề “hot” do scandal “cắm sừng” ông xã nổi tiếng – tài tử Will Smith. Theo đó, hồi tháng 8, rapper August Alsina tiết lộ từng có quan hệ tình cảm với Jada và được chồng cô đồng ý. Jada sau đó đã tham gia “Red Table Talk” với Will để giải thích rằng họ đã ly thân vào thời điểm qua lại cùng August.

2. Chris D'Elia

Xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách là nam diễn viên hài Chris D'Elia. Hồi tháng 6, Chris bị nhiều cô gái tố cáo gạ gẫm, quấy rối tình dục khi họ còn vị thành niên. Tháng 9, nữ diễn viên Megan Drust tố cáo nam nghệ sĩ quấy rối cô khi hai người cùng trên ôtô ở Los Angles. Dù phủ nhận các cáo buộc, sự nghiệp của Chris bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

1. Tom Hanks

Tom Hanks đứng đầu top tìm kiếm trên Google do anh và vợ Rita Wilson là hai người nổi tiếng đầu tiên tiết lộ bị mắc COVID-19 lúc dịch bệnh mới bùng phát. Cặp đôi xác nhận mắc bệnh vào ngày 11/2. Rất may, cặp đôi đã phục hồi hoàn toàn.

Tú Oanh

Theo Just Jared