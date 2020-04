5 phim 'bom tấn' khiến khán giả không thể rời mắt phút giây nào khi ở nhà tránh dịch

Quảng cáo

Nếu không phải tín đồ của nấu ăn hay tập thể dục, series phim Hàn năm nay chính xác trở thành "món ăn tinh thần" chính hiệu trong nhiều ngày cách ly toàn xã hội. Đầu tư kỹ lưỡng từ dàn diễn viên cực phẩm tới kỹ xảo điện ảnh bắt mắt mê hồn, top 5 phim sau đây lần lượt ganh nhau từng % rating để chiếm vị trí hạng nhất trên Netflix:

1. Crash Landing on You

"Crash Landing on You - Hạ cánh nơi anh" là bom tấn đầu tiên lập kỷ lục rating cao nhất tại Hàn Quốc 2020. Gần giống với mô típ của "Huệ duệ mặt trời" từng làm mưa làm gió, thay vì yêu cô bác sĩ, lần này chàng quân nhân Bắc Triều Tiên bén duyên với một nữ đại gia Hàn Quốc. Vẫn mang mác phim ngôn tình nhưng không hề nhàm chán, đạo diễn không chỉ chiêu đãi khán giả bằng những khoảnh khắc ngọt mía lùi của cặp đôi nhân vật chính, đan xen cùng những pha "khét lẹt" mùi thuốc súng của khung cảnh quân sự bắc Triều Tiên. Với bối cảnh chưa từng có tiền lệ trong phim Hàn Quốc, khán giả lần đầu được khám phá một phần đất nước triều tiên bí ẩn, cuốn hút. Tuy hướng đi mạo hiểm và táo bạo chạm đến những vấn đề nhạy cảm, "Crash Landing on You" càng có sức hút khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình bất kì phút giây nào.

Dù đã đóng máy, "Hạ cánh nơi anh" vẫn giữ rating cao nhất xứ Hàn với 22% trong nhiều tuần.

Những khoảnh khắc lấy đi hàng lít nước mắt của người xem trong bộ phim bom tấn năm nay:

2. Tầng lớp Itaewon

Đình đám không kém "Hạ cánh nơi anh" với rating cao ngất ngưởng hơn 15% mỗi tập, Itaewon trở thành "hiện tượng Châu Á" cho đến thời điểm hiện nay. Chuyển thể từ một webtoon nổi tiếng, thay vì xoay quanh câu chuyện tình cảm của 2 nhân vật chính, phim tái hiện lại cuộc sống của những thân phân từ đáy xã hội vươn lên trả thù sau nhiều năm.

Ở "tầng lớp Itaewon" khán giả buộc phải tập trung từng chi tiết bởi sự logic khăng khít đến bất ngờ giữa tuyến các nhân vật xen kẽ. Bên cạnh yếu tố gây ức chế kịch tính của thể loại phim trả thù, sức hút khủng khiếp của phim nằm ở những pha hành động của nữ chính Yo Si Jeo. Khác với cách xây dựng nhân vật chính ủy mị đáng thương, Yo Ji Seo khiến khán giả cực thích thú bởi sự thông minh, ghê gớm dám đấu tranh để giành lại thứ mình muốn - đây cũng chính là hình tượng bao fans nữ theo đuổi nhiều năm nay.

3. Hi Bye, Mama!

Trái ngược hẳn với xu hướng ngôn tình Hàn Quốc đang thịnh hành, ekip của "Hey Mama" mang đến làn gió mới khiến khán giả cực thích thú. Cùng kịch bản xoay quanh cuộc sống sau khi đã chết của người mẹ, "Hi Bye, Mama!" cùng khán giả đằm mình lại suy ngẫm về những diễn biễn tình cảm nghẹn ngào đẫm nước mắt của nữ diễn viên Kim Tae Hee. Thông qua bộ phim, tác giả muốn gửi gắm tới giới trẻ về tầm quan trọng của những người thân trong gia đình. Bởi "họ chính là những người yêu thương bạn vô điều kiện trong cuộc sống tất bật này".

“Hi Bye Mama"với sức nóng toàn cầu của Kim Tae Hee hiện đang trở thành cơn sốt trên mạng xã hội.

4. Kingdom 2

Nếu bạn là tín đồ của phim kinh dị, Kingdom 2 chính là "món ăn khoái khẩu" để bạn nhâm nhi trong nhiều ngày nghỉ dịch. Kingdom (tên tiếng Việt, “Vương triều Xác sống”) xoay quanh thái tử Lee Chang và cuộc tranh đấu quyền lực với lãnh tướng Cho Hak Ju. Cùng lúc đó, đại dịch zombie chết chóc lồng ghép với trận chiến vương quyền, khi lương thực cạn kiệt và các thế lực phong kiến mải tranh đấu mà bỏ mặc dân chúng. Với những góc máy điện ảnh chân thực tới rùng rợn, bộ phim zombie khiến khán giả đã mắt về cách xây dựng kịch bản cực thông minh và bất ngờ. Chắc chắn rằng, Kingdom2 là lựa chọn hoàn hảo khiến bạn không thể rời khỏi cho đến tập cuối cùng.

5. Hospital + Playlist

Đan xen giữa sự kịch tính của phim hành động, hay sự sướt mướt của tâm lí tình cảm, "Hospital + Playlist" giống một làn nước mát lạnh thư giãn giúp khán giả giải trí cười xuyên ngày. Ở "Hospital + Playlist", khán giả được chiêu đãi những phút giây đời thường giản dị đến mức dí dỏm hài hước. Sức hút của bộ phim nằm ở 5 bác sĩ tài hoa với 5 cá tính khác nhau nhưng họ vẫn trở thành những người bạn thân thiết. Sở dĩ bộ phim được mệnh danh "phù hợp với mọi lứa tuổi" bởi khán giả sẽ được nhìn lại khoảng thanh xuân đáng nhớ thời trẻ xen lẫn những biến cố khó khăn trong đời sống công việc. Không chút màu mè điện ảnh, không còn tình tiết gây bất ngờ táo bạo, chính sự thuần khiết của nhân vật trong phim khiến bộ phim gần gũi với khán giả hơn bao giờ hết.

5 vị bác sĩ với 5 cá tính tạo nên màu sắc khác biệt cho "Hospital + Playlist".

Ngọc Anh