Bộ trưởng Văn hóa yêu cầu xây dựng tiêu chí du lịch an toàn

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm việc với Tổng cục Du lịch ngày 18/2, yêu cầu Tổng cục sớm hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí du lịch an toàn để đảm bảo an toàn cho du khách trong hành trình du lịch ở Việt Nam. Yêu cầu này cấp thiết, phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch.



Theo đó, các tiêu chí an toàn cần được đưa ra như phương tiện vận chuyển an toàn, cửa khẩu, nhà ga, sân bay, các điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm, cơ sở lưu trú. Việc đưa ra bộ tiêu chí nhằm mang lại sự an tâm cho du khách khi lựa chọn du lịch Việt Nam.



Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu Tổng cục Du lịch hoàn thiện ứng dụng về các điểm đến an toàn. Dự kiến tháng 3 tới ngành sẽ tổ chức hội nghị tái cơ cấu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, triển khai hoạt động xúc tiến quảng bá để phục hồi thị trường.



Tổng cục Du lịch cũng thành lập bốn đoàn công tác tới Khánh Hòa, TPHCM, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Phú Quốc, Lào Cai để nắm bắt tình hình hoạt động du lịch trong thời kỳ dịch Covid-19.



Thời điểm này, Hiệp hội Du lịch cũng tích cực xúc tiến ra mắt Liên minh kích cầu du lịch, trong đó quy tụ các hãng hàng không, lữ hành và chính quyền nhiều địa phương để xây dựng mô hình du lịch an toàn, kích thích nhu cầu du lịch nội địa cũng như thu hút khách quốc tế. Dự kiến cuối tuần này, liên minh sẽ ra mắt và giới thiệu một số điểm đến an toàn. Hiện nay một số địa điểm đang được nhắm tới như Phú Yên, Quy Nhơn, Tây Nguyên.

Nguyên Khánh