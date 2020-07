BTS: 'Hiện tượng toàn cầu' mang 4,64 tỷ USD cho Hàn Quốc, lên bìa tạp chí danh tiếng Time

Quảng cáo

Những năm vừa qua, tên tuổi BTS như một "gã khổng lồ" càn quét thị trường âm nhạc châu Á, ngay cả đến những nền âm nhạc lớn của Mỹ hay khó tính như Anh, Pháp, Đức cũng thấy bóng dáng của 7 chàng trai Hàn Quốc. Tạo ra vô số những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”, BTS trở thành nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới thời điểm hiện tại, họ là "người mở đường" đưa Kpop thâm nhập thị trường âm nhạc Mỹ.

BTS lên bìa tạp chí danh tiếng TIME

Viện nghiên cứu Hyundai cho biết, mỗi năm BTS đóng góp 4,64 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc, con số này tăng trưởng chóng mặt theo từng năm. Mới nhất, theo khảo sát của tổng cục du lịch xứ sở Kim chi, BTS là nhóm nhạc góp phần “lôi kéo” khách du lịch đến với đất nước này. Trung bình cứ 13 người đến Hàn Quốc du lịch thì 1 người đến vì BTS.

Nhóm cũng là đại diện châu Á hiếm hoi tham dự đủ các giải thưởng lớn, sự kiện quốc tế danh giá như Grammy, Billboard Music Awards, American Music Awards, MTV Music Awards, làm nên lịch sử khi phát biểu tại sự kiện của Liên Hợp Quốc,...

BTS là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên giành giải Top Duo/Group ở sự kiện danh giá Billboard Music Award 2019 7 chàng trai đã có dịp diện kiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In Nhóm được trao tặng Huân chương văn hóa Hwagwan vì những đóng góp trong việc quáng bá văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc ra thế giới BTS phát biểu tại sự kiện Generation Unlimited diễn ra vào 24/9 ở trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)



Vượt qua ngoài khuôn khổ của Kpop và cái mác của một hiện tượng toàn cầu, “con gà đẻ trứng vàng” của công ty Big Hit Entertainment tiếp tục xưng ngôi bá vương, “phá đảo” thế giới bằng âm nhạc thực thụ.

Kỷ lục nối tiếp những kỷ lục, BTS “phá đảo” mảng album

Forbes ca ngợi BTS thống trị mảng album trên toàn thế giới, tại Mỹ, Hàn và Nhật năm 2020

Album tiếng Nhật “The Journey” mới nhất của nhóm ghi nhận 447,000 bản bán ra trong ngày đầu tiên. Đây là con số ngày đầu cao nhất lịch sử đối với một nghệ sĩ Hàn, nó đã vượt mốc 500,000 bản chỉ trong ngày thứ hai. Cuối cùng, album đã đứng đầu BXH Oricon Weekly với 564,000 bản tuần đầu. Trong khi đó, album tiếng Hàn “Map Of The Soul: 7” thống trị phần còn lại của thế giới với 552,000 bản pure sales tại Mỹ trong nửa đầu năm 2020.

Trong thời đại Streaming như hiện nay, việc lượng album bán ra của BTS cho thấy một đẳng cấp vượt trội so với Kpop và sánh ngang cùng những tên tuổi lớn trên thị trường âm nhạc thế giới. Album “Map Of The Soul: 7” trở thành album bán chạy nhất mọi thời đại trên GAON và đạt chứng nhận 4xMILLION của hệ thống này với hơn 4 triệu bản bán ra.

Tờ Forbes nhận xét: “Không có gì ngạc nhiên khi BTS kiểm soát lượng album khổng lồ, “Map Of The Soul: 7” cũng là đại diện xuất sắc ghi nhận lượng tiêu thụ lớn nhất toàn cầu năm 2020 tính đến thời điểm này. Album nhận 4,2 triệu bản đặt trước, doanh số thực tế còn cao hơn nhiều. Bởi vậy, thành trì của BTS đối với nền âm nhạc là bức tường khó ai có thể vượt qua”.

Bảng xếp hạng Gaon tháng 2, BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vượt qua mốc 20 triệu bản album bán ra. Nhóm đã đạt được cột mốc 10 triệu album được bán vào tháng 11 năm 2018 và chỉ mất một năm 3 tháng để bán được hơn 10 triệu album.

"Âm nhạc là để chữa lành" - BTS nói chuyện bằng âm nhạc thực thụ

Âm nhạc chính là sợi dây kết nối giữa người nghệ sĩ và khán giả. Đối với BTS, họ tạo ra thứ âm nhạc riêng biệt, phá cách, đổi mới theo từng thời điểm, không bao giờ dậm chân tại chỗ.

Những ngôn từ được các chàng trai gửi gắm thông qua âm nhạc của nhóm đều chứa đựng những thông điệp đặc biệt. Đấy có khi là niềm tin cuộc sống, yêu bản thân, tuổi trẻ sống hết mình, phản ánh châm biếm những điều xấu xí của xã hội,…

Họ kể những câu chuyện của mình, chứa đầy cảm xúc từ lăng kính của những thanh niên trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, khát khao được thể hiện mình, truyền tải những điều ý nghĩa cho khán giả.

Âm nhạc của BTS được đánh giá cao bởi sự lay động, chân thành chứ không chỉ là những ca từ sáo rỗng, nông cạn, lặp đi lặp lại.

- “Đừng bó buộc bản thân trong giấc mơ của kẻ khác” (trích lời bài hát N.O - BTS).

- "Có rất nhiều thứ trên đời khiến bạn không chịu đựng nổi. Rốt nhất là đừng nên bận tâm về nó, xin đừng bận tâm! Chúng ta còn quá trẻ để bỏ cuộc. Khi bạn sắp kiệt sức, hãy cứ tăng tốc nhiều hơn nữa!". (Intro: Nevermind – BTS)

- “Sa mạc đáng sợ ấy. Đã biến thành đại dương với máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng tại sao nỗi sợ hãi lại nhen nhóm. Giữa những hạnh phúc trào dâng. Có lẽ vì chúng ta biết, nơi này vẫn chính là sa mạc”. (SEA – BTS)

Để đi đến được đỉnh cao danh vọng, các thành viên BTS tập trung 100% vào hoạt động chung, chưa hề có một hoạt động quảng bá cá nhân rầm rộ nào. Một vài thành viên chỉ mới ra mắt mixtape, nhưng đều là sản phẩm tặng fan, phát hành hoàn toàn miễn phí. Đây được cho là bí quyết để BTS hùng mạnh và gắn kết trong suốt 7 năm kể từ thời điểm ra mắt.

Nếu không có dịch Covid-19, chắc hẳn những tháng vừa qua những “chàng trai vàng” của làng nhạc châu Á đang “tung hoành” khắp những sân vận động lớn trên khắp thế giới với sức chứa hàng chục nghìn người. Tour diễn "MAP OF THE SOUL" tạm thời bỏ ngỏ nhưng ngọn lửa mang tên BTS vẫn hừng hực cháy trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Hà Trang