Con gái Mai Phương nhìn mẹ lần cuối

Theo thông tin và mong muốn của gia đình diễn viên Mai Phương, vì tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lễ tang không tập trung ồn ào, tối đa chỉ 10 người viếng thăm/lần, đồng thời miễn nhận nhang đèn, vái lạy.

Đại diện gia đình Mai Phương cho biết thi thể của diễn viên sẽ chính thức được hỏa táng vào ngày 31/3 này. Gia đình và bạn bè thân thiết của Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Trịnh Kim Chi, Vân Trang, Nhã Phương,... đều đã đến viếng.

Mai Phương ngày cuối đời từng chia sẻ mong muốn có một lễ táng khép kín, không ồn ào với bạn bè và gia đình.

Vào khoảng chiều tối qua 29/3, con gái của diễn viên Mai Phương, bé Lavie, cùng ông ngoại đã đến tang lễ của mẹ. Được biết, em vẫn chưa biết về sự ra đi của mẹ. Hình ảnh bé Lavie bên linh cữu của cố diễn viên Mai Phương đã khiến bạn bè nghệ sĩ, khán giả xúc động, đau lòng. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hải Băng chia sẻ: "Nhìn ánh mắt con bé ngây thơ không biết rằng sẽ chẳng còn được ôm mẹ mỗi ngày nữa mà thắt lòng".

Hải Băng đau buồn chia sẻ hình ảnh con gái Mai Phương trên Facebook.

Tấm ảnh này nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều bình luận xót thương chia sẻ: "Thương cô ấy và em Lavie mà khóc 2 hôm nay. Không biết sau này khi lớn hơn, xem lại tất cả hình ảnh của mẹ trên MXH, em hẳn sẽ đau xót thế nào?"/ "Nếu có kiếp sau em nghĩ chị nhất định nhất định và nhất định phải được hạnh phúc vì kiếp này đã quá bất công với chị ấy rồi. Mong chị yên nghỉ một cách bình an nhất. Sẽ nhớ mãi nụ cười của chị - Mai Phương"/ "Nhìn con ngây thơ hồn nhiên, mà không biết mình đã mồ côi mẹ. Xót xa quá con ơi, mong mẹ ở trên thiên đàng luôn phù hộ cho con. Mong con luôn bình an và gặp được nhiều may mắn bên vòng tay ông bà."