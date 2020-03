Covid-19 thử nhân tâm

Lớp nghệ sĩ có phản ứng đầu tiên là diễn viên Đại Nghĩa, ca sĩ Pha Lê… xuống đường phát khẩu trang cho dân chúng. Sau này, người ta hiểu rằng y bác sĩ mới là đối tượng cần khẩu trang y tế hơn cả và cũng xuất hiện một vài lời kêu gọi quyên góp khẩu trang cho họ.

Trong giai đoạn 1 của dịch bệnh tại Việt Nam, liên tiếp xuất hiện các ca khúc về đại dịch nhằm động viên tinh thần mọi người cũng như của chính các nghệ sĩ đang… ế show ở nhà. Tới giai đoạn bùng phát thứ hai, có ca sĩ đã bắt đầu nghĩ tới việc livestream thu phí.

Hà Anh Tuấn trong một chương trình nghệ thuật.

Ảnh: PV

Tuy nhiên, các sáng tác mới vẫn không lại được Ghen cô Vy- do chính tác giả Khắc Hưng chế lời từ bài Ghen từng làm mưa làm gió 3 năm trước qua hai giọng hát Erik và Min. Khi mới xuất hiện, Ghen bị cho là giống với I Got You của Bebe Rexha. Lúc này, cùng với vũ điệu rửa tay của Quang Đăng, bài của Khắc Hưng được biết tới tại nhiều nước nhưng chắc vẫn chưa đủ nổi để đến tai ê-kip Bebe Rexha?!

Sau 3 tuần xuất hiện, bài hát thu được hơn gần 14,5 triệu lượt xem tính riêng trên trang YouTube của Min và ước tính có khoảng 7.000 clip hưởng ứng vũ điệu rửa tay được đưa lên mạng. Nếu các nghệ sĩ bằng cách nào đó quy những con số này ra tiền cũng sẽ được một khoản có thể chưa nhiều nhưng sẽ rất có ý nghĩa nếu dành để ủng hộ công cuộc phòng chống Covid-19.

Dù sao ý nghĩa tinh thần mà họ tạo ra với bài hát này cũng rất đáng hoan nghênh. Nó không chỉ làm tinh thần mọi người phấn chấn trong hoàn cảnh bất an mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam lạc quan trước dịch bệnh.

Ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19

Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có sự ủng hộ vật chất đáng kể cho cuộc chiến chống Covid-19 là Hà Anh Tuấn. Sự hỗ trợ này chứng tỏ nghệ sĩ và ê-kip khá sâu sát tình hình khan hiếm các phòng áp lực âm tại các bệnh viện. Hà Anh Tuấn cùng 3 người bạn đã bỏ ra gần 2 tỷ đồng tài trợ lắp đặt 3 phòng cách ly tại Hà Nội, Quảng Ninh và TPHCM. Anh khẳng định với báo chí: “Sắp tới, tôi cùng bạn bè sẽ tiếp tục tiếp cận, chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của cơn dịch”.

Tất nhiên hãng cung cấp thiết bị phòng cách ly của Đức cũng nhân dịp này khuếch trương việc kinh doanh tại Việt Nam, song vẫn không thể phủ nhận tấm lòng và sự sáng suốt của một trong những ca sĩ thông minh nhất V-biz.

Cũng có những ý kiến cho rằng các sao chưa cần phải vào cuộc tài trợ đóng góp, vì mức độ dịch bệnh ở Việt Nam chưa phải quá nghiêm trọng. Hồi cuối tháng 2, một số diễn viên ca sĩ Hàn Quốc đã ủng hộ ít nhất 570 triệu won, tương đương 11 tỷ đồng cho công cuộc chống trả Covid-19 của nước này. Khi đó, Hàn Quốc đã có tới 11.146 ca nhiễm bệnh. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho hay, chỉ cần thành phố có trên 1.000 người nhiễm bệnh thì không thể tìm đủ y bác sĩ chạy chữa, và “vỡ trận” là điều hiển nhiên. Vì một bệnh nhân Covid-19 cần tới 12 bác sĩ, điều dưỡng phục vụ mỗi ngày trong khoảng 3 tuần.

Hiện trạng nhiều bệnh viện trung ương thì ai cũng biết, mỗi giường vẫn phải gánh vài bệnh nhân. Nằm ngoài hành lang, thậm chí dưới gầm giường không phải là hiếm. Nếu các nguồn lực y tế được huy động triệt để cho đại dịch, những người bị các bệnh nặng khác tất cũng sẽ lâm nguy. Ở một số nước, không ít y bác sĩ đã ngã xuống vì Covid-19 cũng như vì làm việc quá tải. Vì vậy tạo điều kiện cho họ làm việc hiệu quả, đỡ mất sức là điều rất quan trọng lúc này.

Không kịp thời tăng cường phương tiện, cơ sở vật chất sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, nếu chẳng may không kìm hãm được tốc độ lây lan của dịch bệnh. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, các cụ nói rồi. Đợi đến khi nguy cấp thì tiền có tung ra như mưa khéo cũng chả ai buồn nhặt.

Hình như không chỉ tiên phong cho giới show-biz, Hà Anh Tuấn cũng là doanh nhân đầu tiên có hành động thiết thực hỗ trợ công tác chống dịch cho đến nay. Dịch bệnh đã gõ cửa mọi tầng lớp trong xã hội nhưng cho tới lúc này, vẫn chưa thấy ai cho rằng họ nên có động thái để cộng đồng chống dịch. Có lẽ họ còn đang mải lo cho công việc làm ăn tất sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hoặc yên tâm vì Việt Nam đã có… đủ nguồn lực chống dịch rồi.

Nói chung người giàu mất nhiều, nhưng người nghèo sau đận này rất có thể là mất tất vì dịch. Lại nhớ câu “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. “Lửa thử vàng” còn dịch bệnh thử nhân tâm, có lẽ…

AN SƠN