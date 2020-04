COVID-19: Văn Mai Hương - 'Ở nhà' cũng không thể thương!

Không xin lỗi, quản lý của Văn Mai Hương đăng đàn thanh minh và lấy chuyện cô làm từ thiện ra để bao biện

Cô ca sỹ viết thế này: “Đang ngồi trong toilet thì nghe TV phát: Ai đang ngồi đâu thì ngồi yên ở đó!! Anh chị em cho hỏi giờ em đứng lên được chưa ạ?! Tê chân quá...”. Lời khuyến cáo người dân ở trong nhà đến từ người đứng đầu Chính phủ bỗng trở thành trò đùa cợt của Văn Mai Hương.Khi bị cư dân mạng và dư luận ném đá, không lên tiếng xin lỗi về câu đùa khiếm nhã, Văn Mai Hương để người quản lý lên fanpage nhắn nhủ phân trần làm ra vẻ... oan ức. Quản lý "thanh minh thanh nga", nào là những lời bình luận chỉ đăng vui, không có ý xúc phạm hay mỉa mai bất kỳ ai cả, nào là Văn Mai Hương tuân thủ quy định cũng như cảnh báo của nhà nước nên cách ly hơn tuần nay.Muốn "tẩy trắng" cho Văn Mai Hương, quản lý lôi cả chuyện cô ủng hộ 500 bộ bảo hộ chống COVID-19, nhiều lần từ thiện âm thầm không cần lên tiếng để đánh bóng tên tuổi. Cả chục tấm ảnh Văn Mai Hương đi phát quà cho người nghèo khó được lôi lên facebook, hòng xí xóa dòng trạng thái bỡn cợt của cô trước đó.Sự phẫn nộ của dư luận không hề làm quá, cũng chẳng phải “dìm hàng” như phía đại diện Văn Mai Hương quy kết. Khuyến cáo ai ở đâu đứng yên ở đó, người dân ở nhà là yêu nước không phải chuyện vui đùa trong mùa dịch. Nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội không gì hơn mục đích tối thượng-đẩy lùi COVID-19, đưa cả nước an toàn qua đại dịch toàn cầu.Cả triệu người cửa đóng then cài để tránh lây nhiễm, hàng nghìn người mất việc do COVID-19, nhưng họ phải chấp nhận để công sức chống dịch của toàn xã hội không đổ sông đổ bể. Tinh thần cách ly toàn xã hội len lỏi tới từng gia đình từ thành thị tới nông thôn. Những người mưu sinh sớm hôm trên những chiếc xe đạp cũng tự biết những ngày này cần biết bảo vệ mình, bảo vệ người xung quanh. Người vỗ ngực nhận là nghệ sĩ, người của công chúng lại có thể dễ dàng buông những lời thiếu tích cực, thừa vô duyên?!Mạng xã hội tưởng ảo mà thật không tưởng. Lướt trên “tường” facebook nghệ sỹ để hiểu thêm về tài năng, nhân cách của họ. Có những nghệ sỹ không chỉ phát ngôn thể hiện tầm trí tuệ, hành động của họ cũng luôn nêu gương. Trước đây Văn Mai Hương tự tạo sóng gió khi chỉ trích dự luật An ninh mạng bằng sự thiếu hiểu biết, sự khiêu khích và khinh miệt những người phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tới khi gặp sự cố bị tung hình ảnh nhạy cảm phải cầu viện để ngăn chặn tội phạm phát tán.Không thể lấy việc họ bỏ tiền làm từ thiện để bao biện cho những phát ngôn thị phi. Người thường uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, người được cho là có sức ảnh hưởng của công chúng càng không thể hồ đồ. Đây không phải lần đầu Văn Mai Hương “tự bôi mỡ cho kiến đốt” rồi lại thốt lời kêu oan.Đón nhận lời kêu gọi ở nhà bằng thái độ tích cực là cần thiết. Chấp nhận trạng thái trú ẩn, cách ly có thể từ hoang mang, miễn cưỡng tới nghiêm túc, vui vẻ, tùy ở nhận thức mỗi người.