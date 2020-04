Cuộc sống cách ly trong biệt thự triệu đô của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Quảng cáo

Nếu đang thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, hãy vào trang facebook cá nhân của Giáng My. Ở đó, người ta sẽ được “bơm” năng lượng một cách tự nhiên bởi không chỉ được ngắm nhan sắc rạng rỡ, lung linh của bà chủ xinh đẹp mà còn được khám phá những góc nhỏ cuộc sống đầy thú vị, nên thơ của nàng hậu đình đám một thời. Sẽ không khó để bắt gặp những bình luận kiểu như: “Trông chị luôn tươi trẻ và ngập tràn năng lượng tích cực. Ngắm chị mỗi ngày như được tưới tắm thêm năng lượng và động lực”…

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để Hoa hậu Đền Hùng trổ tài vào bếp.

Mùa dịch, Giáng My tuân thủ lệnh cách ly của chính phủ. Hoa hậu Đền Hùng tự tay cắm hoa và nấu ăn. Cô giữ thói quen dậy sớm ngắm bình minh, tắm nắng và chăm sóc cho vườn rau, hoa cảnh. Sân thượng và sân sau nhà Giáng My luôn phủ đầy màu xanh của rau muống, rau lang, rau dền, rau cải, xà lách, rau thơm, nha đam... Nàng hậu tự hào khi có thể tự cung tự cấp rau xanh trong mùa dịch.

Ngoài ra, người đẹp còn trồng nhiều loại hoa, nhiều nhất là hoa hồng leo, tỏa hương thơm ngát. Đây cũng là nơi lãng mạn để cô nhâm nhi tách trà và đọc những cuốn sách. Giáng My cho biết: “Thư viện sách nhà My dạo này được hoạt động hết công suất. Những ngày nghỉ dịch cho My cơ hội được miệt mài đọc lại những quyển sách hay được sưu tầm trong tủ sách của gia đình bấy lâu.”

Góc riêng đầy lãng mạn của Giáng My.

Giáng My luôn ưu tiên các hoạt động ngoài trời như một cách để đầy lùi bệnh tật và thư giãn. “Mọi hoạt động ngoài trời đều mang lại giá trị cho sức khoẻ, thu nhận vitamin D. Tiêu bớt mỡ thừa, quan trọng nhất là nàng Covid cực sợ nắng”, nhan sắc gốc Phú Thọ chia sẻ kinh nghiệm.

Người đẹp còn hào hứng khoe, ở nhà mấy tháng trời nên tự nhiên nhớ hết giờ nào lên sân ngắm hoàng hôn, giờ nào dậy sớm trước hiên nhà ngắm bình minh, hay tối mấy giờ trăng sẽ sáng và trong trẻo nhất, thậm chí có chú chim hàng ngày cứ đúng giờ là đến ngay trước cửa phòng líu lo hót hay mỗi ngày có thêm bông hoa nào nở rồi tàn, nàng cũng nhớ hết. Chưa bao giờ Giáng My thư thả đếm từng giọt thời gian chậm rãi và tinh tế đến vậy.

Sáng tỉnh dậy, mở cửa ra thấy hoa nở rộ, chim hót, thế là lại tức cảnh sinh tình:

Ngày mới rồi tỉnh dậy đi thôi,

Ánh bình minh đã bắt đầu ló rạng.

Chim véo von ngây thơ không cần biết,

Ngoài kia thế giới đổi thay…

Người đẹp giản dị làm vườn.

Trải qua quãng thời gian này cũng giúp Giáng My nhận ra rằng, phụ nữ thật ra đơn giản và dễ thương lắm! Chẳng cần gì cao sang, đôi khi chỉ là ngồi yên tĩnh thưởng thức trà chiều, ngắm trăng non hay mân mê những trái dâu vườn nhà do tự tay mình trồng. Say sưa cả tiếng đồng hồ chỉ để nhặt từng chiếc lá vàng trên những cành hồng đầy gai nhọn hay săm soi vạch lá tìm sâu trên những luống rau xanh ngát. Cũng có khi vui thú chỉ bởi đọc được một cuốn sách hay mình đã mua từ lâu nhưng chưa có dịp đọc.

Xuất thân từ Nhạc viện cùng với niềm đam mê âm nhạc từ bé, Giáng My luôn tranh thủ rảnh rỗi để tập đàn. Bởi thế, đây cũng là thời gian bạn bè, người hâm mộ trên facebook nàng hậu được thưởng thức tài nghệ và những ngón đàn của cô. Cây đàn đang được đặt tại phòng khách nhà Giáng My chính là kiệt tác dương cầm Blüthner PH trị giá 4,89 tỷ đồng. Giáng My xem nó như người bạn tri kỷ, cùng chia sẻ mọi cảm xúc buồn vui.

Nhan sắc gốc Phú Thọ say mê bên những phím đàn.

Vừa mới hôm nọ, Giáng My còn cao hứng tự sáng tác và ngồi bên cây đàn trình bày một ca khúc da diết, lãng mạn về tình yêu. Điều thú vị là ngay sau đó ca sĩ Thanh Lam đã ngỏ ý muốn hát lại ca khúc này với sự đệm đàn của Giáng My. Điều này khiến nhiều người thích thú và háo hức chờ đợi cái bắt tay sắp tới giữa diva làng nhạc Việt cùng người đẹp nức tiếng xứ Đền Hùng.

Giáng My sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu đền Hùng 1992. Cô sở hữu nét đẹp thùy mị và được xếp vào một trong những mỹ nhân ảnh lịch đẹp nhất thời kỳ đó. Cô cũng sớm bén duyên với những bộ phim nổi tiếng thời đó, như "Kế hoạch 99", "Phi vụ phượng hoàng", "Truy lùng băng quỷ gió", "Sài Gòn trong trái tim em"...

Vẻ đẹp dịu dàng của Giáng My thời thanh xuân.

Hiện tại, Giáng My làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái. Cô không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chủ yếu tập trung kinh doanh. Người đẹp có một cuộc sống vương giả, giàu có trong một căn biệt thự xa hoa theo phong cách châu Âu, trị giá hàng triệu USD toạ lạc tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

Trải qua thời gian, Giáng My vẫn là "tường thành" nhan sắc khó ai vượt qua được. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng đến hiện tại, Hoa hậu Đền Hùng vẫn giữ được dung mạo trẻ trung, thân hình thon thả quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, bất chấp tuổi tác. Bí quyết mà Giáng My chia sẻ cực đơn giản: “Tôi luôn tìm cho mình mỗi ngày một niềm vui”.

Nhã Khanh