Đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu phù hợp với nguyện vọng của giáo dân

Tuy nhiên, Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu, Linh mục Giuse M. Nguyễn Đức Giang và các giáo dân nơi đây khẳng định, việc đại tu công trình này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của bà con ở các xứ đạo, họ đạo trong Giáo phận.

Linh mục Giuse M. Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu thông tin về việc đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu (ảnh chụp chiều 3/5/2019). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo Linh mục Giuse M. Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện Giáo phận Bùi Chu, Nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng từ năm 1885. Tồn tại 134 năm, do tác động của thời tiết mưa, nắng, bão gió, các nguyên vật liệu của Nhà thờ đã bị hư hại, nhiều vết rạn nứt, dột nát. Nhà thờ đã được tu sửa nhiều lần nhưng vẫn đứng trước nguy cơ sụp đổ, nếu không đại tu sẽ gây mất an toàn cho các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân tại đây.



Cùng phóng viên “mục sở thị” công trình này, Linh mục Nguyễn Đức Giang chỉ rõ, phần mái của Nhà thờ đã mục nát, tường xây bằng vôi cát qua thời gian bị bong tróc, một bên tháp bị nghiêng... “Nếu tiếp tục để như vậy sử dụng sẽ rất nguy hiểm. Tại đây, đã từng xuất hiện sự cố khi bà con giáo dân đang hành lễ trong thánh đường, bất ngờ một mảng vật liệu trên trần Nhà thờ bong ra rơi xuống, rất may không trúng ai”, Linh mục Nguyễn Đức Giang nói.



Khẳng định việc đại tu Nhà thờ chính tòa có sự bàn bạc, thống nhất trong Giáo phận, nhất là nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của bà con giáo dân, Linh mục Nguyễn Đức Giang cho biết, phía Nhà thờ đã mời các đơn vị chuyên môn, đại diện cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá hiện trạng làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và được cấp phép xây dựng từ năm 2016. Do chưa đủ nguồn vật liệu gỗ phục vụ thi công nên đến tháng 10/2018 công trình này mới chính thức được khởi công hạng mục về mộc; dự kiến, ngày 13/5/2019 sẽ tiến hành làm các hạng mục khác theo kế hoạch. Thời gian đại tu Nhà thờ trong khoảng 4 - 5 năm.



Theo hồ sơ thiết kế, ngoài việc sử dụng các vật liệu xây dựng kiên cố đảm bảo chất lượng công trình và có một số thay đổi nhỏ, còn lại Nhà thờ chính tòa Bùi Chu sau khi được đại tu về cơ bản vẫn giữ quy mô, kiến trúc, hoa văn như nhà thờ cũ. Tổng diện tích sàn Nhà thờ này gần 1.400 m2, chiều cao mái nhà thờ 13,8 m, chiều cao hai tháp chuông 29,45 m...



Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trước ngày hạ giải (ảnh chụp chiều 3/5/2019). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Tham gia sinh hoạt, gắn bó với Nhà thờ chính tòa Bùi Chu nhiều năm, các giáo dân trên địa bàn tỉnh Nam Định cho rằng, việc đại tu, xây dựng lại nhà thờ mới đẹp hơn, khang trang, kiên cố hơn là việc làm thiết thực.



Giáo dân Trần Công Trình, Giáo xứ Trung Lao, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường chia sẻ, một công trình có tuổi đời trên 130 năm khi phải tháo dỡ, dù sao vẫn để lại những tiếc nuối nhất định vì biết bao sự kiện trọng đại đã diễn ra tại đây. Không những thế, Nhà thờ này còn là một công trình kiến trúc độc đáo, mang giá trị văn hóa, lịch sử, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân, du khách.



Dẫu vậy, do bị xuống cấp nên công trình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một nhà thờ được làm lại đẹp hơn, khang trang hơn mà vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo như trước đây cũng rất đáng chờ đợi để nơi đây vẫn sẽ là điểm đến trong hành trình của đông đảo du khách.



Gắn bó hơn 50 năm với Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, giáo dân Phạm Thị Bình, Giáo xứ Bùi Chu cho hay, Nhà thờ này đã chứng kiến biết bao sự kiện lớn của giáo xứ, của các gia đình trong xứ. Tuy vậy, nhiều năm qua, các hạng mục của công trình không đảm bảo an toàn, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Trước thực tế đó, hơn ai hết bà con giáo dân ở đây mong muốn có một nhà thờ mới vững chắc hơn.



Về các ý kiến kêu gọi, đề nghị cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương vào cuộc để bảo tồn nhà thờ cổ này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung cho biết, trước thông tin, sự quan tâm của dư luận, cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh và lưu ý về việc hạ giải, xây mới cần tạo sự đồng thuận, giữ được kiến trúc, đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của giáo dân.



Lãnh đạo tỉnh, cơ quan chức năng của tỉnh đã làm việc, trao đổi với Giáo phận Bùi Chu và các đơn vị liên quan. Trên tinh thần cầu thị, đại diện Giáo phận Bùi Chu đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đồng thời cam kết đảm bảo đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đáp ứng nguyện vọng của giáo dân và kế thừa những nét đẹp, giá trị của công trình cũ.



Giáo phận Bùi Chu có 159 giáo xứ với trên 412.500 giáo dân. Nhà thờ chính tòa Bùi Chu là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Giáo phận, thu hút từ vài nghìn đến vài chục nghìn giáo dân tham gia. Nhiều năm qua, cụm công trình Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã trở thành điểm đến thăm quan của đông đảo du khách thập phương.

Theo Báo Tin Tức