Đạo diễn Danh Dũng: Về nhà đi con không nên có phần 2?

Quảng cáo

Trước câu hỏi liệu sớm có phần 2 Về nhà đi con hay không, nếu có nhân vật nào không thể thiếu, đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng nêu quan điểm: Về nhà đi con là phim đề tài gia đình-đề tài muôn hình vạn trạng, vì thế ông cho rằng không nên có phần 2 mà dành khai thác những góc khác trong cuộc sống gia đình và xã hội cho những bộ phim khác.



Về nhà đi con là một trong những phim thu hút khán giả nhất thời gian qua. Sức hút của phim cũng thể hiện trong danh sách đề cử VTV Awards 2019: Phim Truyền hình ấn tượng, Nam diễn viên ấn tượng: Trung Anh, Quốc Trường, Nữ diễn viên ấn tượng: Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Bảo Hân.



Đạo diễn cũng chia sẻ thêm tại buổi giao lưu trước thềm trao giải VTV Awards rằng, NSƯT Đỗ Thanh Hải Giám đốc VFC gọi lên bảo xem lại “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc” rồi hỏi có làm lại được không. Xem xong phim Danh Dũng trả lời nếu làm lại phải viết lại kịch bản phù hợp cuộc sống, phù hợp tâm lý và nhận thức hiện nay.

Đạo diễn và diễn viên Về nhà đi con giao lưu trước thềm trao giải VTV Awards



NSƯT Danh Dũng cùng biên kịch Thu Thủy thống nhất đề cương trong hơn một tháng, sau đó mới quyết định viết kịch bản. Anh thừa nhận khá may mắn khi đạo diễn và biên kịch cùng đồng cảm, chia sẻ quan điểm khi viết lại kịch bản Về nhà đi con. Trung bình mỗi tập phim Về nhà đi con quay trong gần 3 ngày-thời gian khá đầu tư của VFC cho phim truyền hình, nhất là với phim có độ dài 25 phút/tập.Khán giả trong một số phim có vai trò làm thay đổi đường dây hoặc cái kết theo lối làm phim hiện đại, tuy nhiên ở phim này đạo diễn thừa nhận khán giả “làm cho chúng tôi say mê hơn thôi”, đường dây kịch bản được ấn định từ trước.Diễn viên Anh Vũ (Dũng) tâm sự những ngày đầu quay lại làm phim khá bỡ ngỡ, hơi chật nhịp làm phim hiện nay nhưng may mắn được đạo diễn Danh Dũng thông cảm, tạo điều kiện. Đạo diễn thường ra đề bài cho diễn viên nên Anh Vũ cảm thấy khá thoải mái. “Chưa bao giờ tôi được thỏa sức sáng tạo khi làm phim như thế”, Vũ nói.

Nguyên Khánh