Đấu giá chiếc váy Mai Phương từng catwalk lúc mang bệnh để gây quỹ cho bé Lavie

Vào tháng 4/2019, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Mai Phương tham gia diễn mở màn bộ sưu tập Xuân - Hè 2019 của nhà thiết kế Đức Vincie. Phần trình diễn của nữ diễn viên vô cùng trọn vẹn với những bước catwalk tự tin. Vượt qua những khó khăn, đau đớn của cơn bạo bệnh, sự xuất hiện của Mai Phương trên sàn diễn thời trang đã nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả.

Mai Phương tự tin catwalk tại Tuần lễ thời trang quốc tế 2019 - Ảnh: Kiếng Cận

Nhằm tri ân Mai Phương, NTK Đức Vincie đã quyết định đấu giá chiếc váy cố diễn viên đã mặc trình diễn trên sân khấu và dành toàn bộ số tiền vào Quỹ của diễn Viên Ốc Thanh Vân, hỗ trợ bé Lavie – con gái 7 tuổi của diễn viên Mai Phương.

Cận cản thiết kế mà Mai Phương diện tại show thời trang - Ảnh: Kiếng Cận

NTK cho biết, bộ váy được may bằng chất liệu ren, được hoàn thành trong vòng 30 ngày với 1 thợ cắt, 1 thợ may, 3 thợ kết. Nổi bật là những hoạ tiết hoa 3D nhỏ, tựa như tình cảm của hàng triệu khán giả gửi gắm, hi vọng Mai Phương có động lực vượt qua bệnh tật. Trên những bông hoa ấy được đính thêm đá pha lê, vảy kim sa và kết hoa bằng thủ công.

Mai Phương từng đến sàn diễn trong tâm thế háo hức pha lẫn hồi hộp. Trước một ngày show diễn ra, tình trạng sức khỏe không ổn định.

Giá khởi điểm đưa ra cho chiếc váy là 5,5 triệu đồng. Thời gian đấu giá là 7 ngày, hạn cuối là 20h ngày 8-4, công khai trên trang cá nhân của nhà thiết kế. Được biết, đến thời điểm hiện tại đã có người trả giá chiếc váy với giá 1.000 Đôla Úc (khoảng 14 triệu đồng).

Xuân Yến

Tổng hợp