Diễn viên Hạnh Thuý kể chuyện trộm đột nhập nhà giữa đêm và cách xử trí an toàn

Trên trang cá nhân, Hạnh Thuý viết: “Không biết có hiệu quả không, nhưng mình thấy đêm qua mình đã làm được việc giữ an toàn cho cả nhà thành công, xin chia sẻ với mọi người một chút. Tối qua khoảng hơn 4g sáng, mình nghe tiếng mở cửa phòng, mình vốn khá tỉnh ngủ nên ngay lập tức thức dậy, thấy thằng ăn trộm mặt mày bịt kín khẩu trang giương mắt nhìn mình và ngay sát đầu giường của mình, ngay cạnh con mình nằm, thật ra lúc đó khá tỉnh và rất sợ hãi nhưng mình giả bộ lơ mơ và nói lè nhè: Đậu hả con? Ngủ đi, đừng ồn!...hay một câu lèm bèm gì đại loại vô thưởng vô phạt vậy đó. Xong mình quàng tay ôm con, nằm im, như đã ngủ”.

Diễn viên Hạnh Thuý (Ảnh FBNV)

Tuy giả bộ như thế nhưng Hạnh Thuý vẫn rất run vì chỉ một sai sót, tên trộm có thể manh động ngay. Hạnh Thuý viết tiếp: “Mình thấy nó rõ ràng bò trở ra, khép cửa lại. Mình vội khép cửa phòng Đậu, thủ thế, lấy máy ra quay livestream (nói thật để lỡ có gì thì cộng đồng mạng còn có thông tin hỗ trợ theo hình ảnh ghi lại trực tiếp), và vì cũng lo không biết nó đi mấy thằng, có hung khí không nên rất sợ, vả lại các phòng trên lầu còn nhiều người ngủ, toàn người già và trẻ con nên lúc đó rối não khủng khiếp không biết phải làm sao. Lúc đó mình nghe tiếng dưới lầu-tầng trệt, cảm thấy may mắn vì tầng trên không có tiếng động khả nghi, mình thò đầu ra thì thấy nó ngước lên nhìn, mình lại sợ nó có đông người mà mình không biết, nên lại lèm bèm theo kiểu mắt mũi kèm nhèm không nhận diện được để nó yên tâm: “Bà Út-cô giúp việc- đi ngủ đi, giờ này mà dọn dẹp hoài ai ngủ được” rồi mình mở tất cả đèn tầng trên lên. Sau đó chui lại vào phòng, khoá cửa, gọi dân phòng đến.

Hạnh Thuý (Giữa) trong một vở kịch trên sân khấu Hồng Vân (Ảnh FBNV)

Khi dân phòng tới thì tên trộm đã bỏ đi. Hạnh Thuý cho rằng mình thấy may mắn vì cả nhà được an toàn. Cái mình sợ nhất là kẻ trộm manh động, gây ra những chuyện để lại hậu quả lớn. Cảm thấy may vì mình thức dậy đúng lúc và đủ bình tĩnh không làm kẻ trộm giật mình, sợ hãi mà làm điều thiếu kiểm soát. Thấy may là đủ lanh trí đúng thời điểm một cách hiệu quả để giữ bình tĩnh và an toàn cho cả hai bên. Và qua cơn nguy biến, Hạnh Thuý vẫn còn đùa vui: “Mình không sợ mất đồ vì nói thiệt nhà mình tài sản lớn nhất chỉ có nhan sắc của mình, lúc đó mà nó cướp thì lịch sử đã khác”.

Diễn viên Hạnh Thuý (Ảnh FBNV)

Sau khi đưa thông tin trên lên, Hạnh Thuý đã nhận được lời chia sẻ, động viên của hàng trăm bạn bè, người thân, học trò và đồng nghiệp.

Hạnh Thuý cho biết: “Xin được cám ơn nhiều lắm những hỏi thăm, lo lắng, yêu thương của cô, chú, thầy, anh chị, em, bạn bè, học trò gửi đến Thuý. Cám ơn những tình cảm đáng quí của tất cả mọi người ạ”!

Trọng Thịnh