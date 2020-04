Đồng Lan lần đầu tiết lộ cú sốc tinh thần sau cái chết của bạn diễn chung MV

Ca sĩ Đồng Lan đang tự cách ly tại một căn hộ ở khu Paris 15 giữa thủ đô nước Pháp. Cô đang theo học năm đầu về Jazz tại trường ASMM, Lan dành phần lớn thời gian cho việc học online và làm bài tập. Tuy vẫn có thể ra ngoài nhưng cô muốn thử thách bản thân xem có thể ở trong nhà được bao lâu.

Ảnh Đồng Lan tự chụp sáng 1/4 tại “khu cách ly” của riêng mình

Tối 11/4, Đồng Lan bất ngờ đánh úp khán giả, ra mắt MV “Đừng yêu một mình”. Đây là ca khúc do chính Đồng Lan sáng tác vào mùa đông năm 2014. Clip cô ôm đàn hát mộc ca khúc này tại một quán cà phê ven Hồ Tây, Hà Nội đã từng khiến nhiều người say mê và chờ đợi ngày nữ ca sĩ tóc xù ra MV. Năm 2016, đáp lại sự trông đợi của mọi người, Đồng Lan cất công sang tận Berlin (Đức) để thực hiện MV dưới cái lạnh âm 11 độ. Tuy nhiên, sau đó, cô bất ngờ quyết định không ra mắt sản phẩm này.

Một phần vì Đồng Lan chưa thật sự ưng ý nhưng cũng có một nguyên nhân sâu xa mà chỉ cô mới biết: nhân vật nam chính đóng trong MV này với Đồng Lan đã tự tử sau khi quay MV ít ngày. Với một tâm hồn nhạy cảm và đầy yêu thương như Đồng Lan, đây thật sự là một cú sốc tinh thần. Cô quyết định không sử dụng MV này nữa.

Đồng Lan trải qua cú sốc tinh thần lớn sau khi quay MV tại Đức

Cho đến ngày Đồng Lan tình cờ gặp đạo diễn trẻ La Zung. Sự đồng điệu về tâm hồn và khao khát làm một sản phẩm thuần nghệ thuật đã kết nối họ với nhau. MV “Đừng yêu một mình” bấm máy quay vào đúng thời điểm đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng nổ (đầu năm 2020).

MV không có sự xuất hiện của Đồng Lan vì cô muốn gạt cái tôi bản thân để khán giả tập trung trọn vẹn thưởng thức một sản phẩm nghệ thuật.

Để tạo thêm chiều sâu và tính nghệ thuật cho tác phẩm, concept của MV được thể hiện dưới sự kết hợp giữa diễn xuất và trình diễn múa đương đại bởi biên đạo múa Nguyễn Hồng Hạnh và đạo diễn La Zung, được trình bày bởi giáo viên kịch, diễn viên Hương Phùng và người mẫu, diễn viên Trần Nhật Trường.

Chia sẻ về ý tưởng MV này, Đồng Lan nói: “Khi chiếc màn hình điện thoại mỗi lần ra mắt lại to hơn một chút là khi khoảng cách của con người mỗi lúc lại xa hơn một chút. Người ta đã thôi thấu hiểu tâm hồn nhau bằng sự hiện hữu và thay bằng những ngộ nhận, những cái like, icon... số hoá vô cảm. Rồi một ngày tình yêu bỗng là bức tường cách ngăn giữa hai lớp vỏ cái tôi dị biệt, đầy dằn xé, sợ hãi và khao khát tự do".

Cảnh quay nghệ thuật trong MV mới của Đồng Lan.

MV "Đừng yêu một mình" không còn là câu chuyện tình của riêng ai mà Lan tin ai cũng sẽ tìm thấy một phần của mình trong đó, ai cũng sẽ có những khoảng khắc lún chìm vào cơn trầm cảm của những xúc cảm giằng xé như 2 nhân vật trong MV đều mắc chứng bệnh trầm cảm, họ đến với nhau bằng thứ tình cảm thuần khiết, đam mê và cũng nhiều dại khờ lầm lỗi. Thật quá khó khăn để rời xa nhau nhưng cũng quá đau khổ để ở lại gồng gánh nỗi đau của bản thân và thêm cả nỗi đau của người còn lại.

MV “Đừng yêu một mình" được phát hành vào lúc 20h ngày 11/04/2020.

MV được đánh giá là một bước đi khá táo bạo trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành, toàn xã hội cách ly, con người hầu hết giao tiếp qua mạng xã hội.

Xuân Yến