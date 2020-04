Gần 400 du khách quốc tế mắc kẹt tại Việt Nam vì COVID-19 muốn về nước

Quảng cáo

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, hiện 48 địa phương báo cáo về Tổng cục Du lịch, với tổng số 358 khách quốc tế đang mắc kẹt, 15 địa phương còn lại chưa gửi báo cáo về Tổng cục.



Ông Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Tổng cục gửi thông tin này sang Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao để có giải pháp tạo điều kiện cho những du khách có nhu cầu xuất cảnh.



Trước đó, ngày 10/4, ông Nguyễn Trùng Khánh ký văn bản gửi các Sở quản lý du lịch các địa phương, yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (bị cách ly, do hãng hãng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến, quá cảnh đóng cửa biên giới)... đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời Việt Nam. Địa phương báo cáo gửi về Tổng cục trước 14/4.



Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng đề nghị cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài bị mắc kẹt do dịch Covid-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn, giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước.



Du lịch là một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19. Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới ước tính, nếu đại dịch kéo dài vài tháng nữa, có 75 triệu việc làm toàn cầu bị mất, doanh thu giảm 2.100 tỷ USD.

Chi hơn 400 nghìn euro bảo tồn Hoàng thành Tổng vốn dự kiến bảo tồn là 402 nghìn euro, trong đó thành phố Toulouse tài trợ không hoàn lại 80.400 euro, Cơ quan phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 euro, TP Hà Nội đóng góp vốn đối ứng là 80.400 euro.

Trách nhiệm nghệ sỹ mùa cách ly Ba tháng nay màn nhung ở các nhà hát buông im lìm. Những ngày giãn cách xã hội, nghệ sĩ cũng phải cách ly, thế nhưng họ có lựa chọn riêng để thể hiện trách nhiệm của mình.

Nguyên Khánh