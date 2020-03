Gia tộc nổi tiếng 6 đời làm cải lương lên sóng nhân ngày 8/3

Quảng cáo

Theo đạo diễn Thanh Hiệp- Người thực hiện chương trình: “Tôi may mắn có được bộ sưu tập và những bức ảnh do tôi tác nghiệp sau thời gian gắn bó với NSND Thanh Tòng, làm thư ký cho anh khi thực hiện công trình nghiên cứu khoa học “Từ hát bội đến cải lương tuồng cổ” năm 1998 do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để sưu tập, tìm kiếm được những tư liệu quí về dòng tộc lẫy lừng nhất của cải lương Việt Nam”

Đao diễn Thanh Hiệp và các nữ nghệ sỹ nhiều thế hệ của gia tộc Vĩnh Xuân-Minh Tơ

Trong suốt thời gian tìm hiểu, Thanh Hiệp giúp cho NSND Thanh Tòng hoàn thành công trình nghiên cứu, tập hợp lại tất cả những tư liệu, đúc kết quá trình hình thành từ hát bội đến nghệ thuật ca diễn Hồ Quảng, rồi cải lương tuồng cổ. Và qua đó ghi nhận sự đóng góp to lớn của gia tộc Bầu Thắng, người đã góp công phát triển cải lương Việt Nam.

Riêng với Thanh Hiệp, món quà mà anh nhận được không chỉ những tư liệu, kinh nghiệm về sự nghiệp làm cải lương của gia tộc Vĩnh Xuân-Minh Tơ mà còn là những bức ảnh quý. Từ di ảnh của bà Bầu Vĩnh Xuân- Người sáng lập đoàn hát Vĩnh Xuân Ban vào đầu thế kỷ 20 cho tới ông bầu Thắng, Minh Tơ. Rồi hình ảnh NSND Thanh Tòng lên sân khấu khi chỉ mới 8 tuổi, hình ảnh các thế hệ tiếp nối đi hát khi còn rất nhỏ tuổi....



5 nữ nghệ sỹ đang xem ảnh gia tộc

“Những tư liệu quý sẽ được gìn giữ và trưng bày để thế hệ sau hiểu hơn về quá trình đúc kết nghệ thuật của một gia tộc có 6 đời xem sân khấu là nhà, xem khán giả là ân nhân. Nhân dịp 8/3, 5 nữ nghệ sỹ sẽ có buổi giới thiệu, chia sẻ quá trình làm nghề, giữ nghề của gia tộc mình. Hơn 100 năm qua, dù cải lương có nhiều lúc thăng trầm nhưng gia tộc Vĩnh Xuân- Minh Tơ vẫn luôn luôn có người giữ lửa nghề. Đó là điều tự hào cho nghệ thuật cải lương và tôi mong mỏi được giới thiệu cho mọi người ”- đạo diễn Thanh Hiệp nói.





Đao diễn Thanh Hiệp bên bô sưu tập ảnh gia tộc Vĩnh Xuân- Minh Tơ

Chương trình giới thiệu gia tộc Vĩnh Xuân- Minh Tơ sẽ được phát sóng lúc 13h10 ngày 8/3 trên kênh HTV9.



Sáu đời ăn cơm Tổ, gia tộc Vĩnh Xuân - Minh Tơ đã đóng góp cho nghệ thuật cải lương nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: bầu Thắng, Đức Phú, Huỳnh Mai, Khánh Hồng, Minh Tơ, NSND Thanh Tòng, Thanh Loan, Thanh Sơn, Xuân Yến, Công Minh, Minh Tâm, Bạch Lê, Bạch Lựu, Bạch Long, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Quế Trân, NSƯT Tú Sương, Thanh Thảo, Xuân Trúc, Trinh Trinh, Hồng Quyên, Kim Thư, Thảo Trâm....

Trọng Thịnh