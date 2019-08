Hà Trần: Sống vừa vặn để được hạnh phúc

Quảng cáo

Hóa ra sau khi khép lại dự án Bản nguyên bằng một MV vào giữa năm ngoái, diva tự cho phép mình xả hơi, trồng cây, sửa nhà... Bây giờ mới là lúc cô đi hát lại.

Hà Trần trong những ngày mà cô gọi là “bận rộn sống” (vòng đeo cổ do cô tự xâu). Ảnh: Nicolas Phạm

Tâm trạng Hà thế nào khi ca sĩ đồng lứa và trẻ hơn trong nước liên tục ra sản phẩm, làm show, tạo hit… trong khi Hà ở hải ngoại có vẻ ít cơ hội hoạt động?

So sánh thế khập khiễng quá không? Một thị trường 96 triệu dân, sử dụng một ngôn ngữ, một nền văn hoá. Đem so với thị phần 1,5 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ, đất nước to hơn, đa văn hóa và nói nhiều thứ tiếng. Lẽ đương nhiên nhu cầu ở Việt Nam cao thì “cung” phải lớn, sự cạnh tranh cũng nhiều hơn chứ… Cuối cùng nhu cầu của mỗi người là gì? Anh thích cạnh tranh hay làm ăn, cần quảng bá tên tuổi về Việt Nam. Còn tôi không quá tham vọng, ở đâu cũng được.

Hà có cách nào để về nước nhiều hơn? Hay là về hẳn?

Tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Nhu cầu hoạt động, kiếm sống đến cả giao lưu bạn bè, xã hội của tôi từ trẻ đến giờ thiên về chất lượng, không phải số lượng. Cuộc sống cá nhân tôi lại cần rất nhiều không gian riêng. Tôi sống “kính nhi viễn chi” với tất cả mọi thứ nằm ngoài mình. Ở tuổi này tôi sống nơi nào thích hợp, chơi với người hợp tính nết. Và thấy rắc rối thì tránh xa.

Hà nghĩ sao về trào lưu ra MV lấy view khủng làm mục tiêu của lớp ca sĩ trẻ hiện nay?

Người trẻ bao giờ cũng năng động, nhanh nhẹn hơn. Đấy là cái hay. Họ sống trong thị trường lớn “thuyền lớn sóng lớn”, cần duy trì sự theo dõi thường xuyên bằng mọi cách, mọi phương tiện bắt buộc phải vậy thôi. Tháng này ra MV, tháng sau đã không còn “sốt” nữa rồi. Thời gian quay vòng sản phẩm tính bằng tháng hoặc tuần, không phải là quý hoặc năm. Với tôi, hay thì học, còn nhu cầu mỗi người mỗi khác không áp dụng cùng kiểu được. Tìm cách làm việc phù hợp với mình chứ dại gì thi đua với tuổi trẻ?!

Nếu để giới thiệu một vài gương mặt thế hệ sau Hà ở Việt Nam cho một người bạn nước ngoài đang muốn tìm hiểu về Vpop hiện tại, Hà chọn ai?

Ngọt! Tôi thấy trẻ trung, văn minh, nghệ sĩ.

Mới đây Hà có hé lộ về kế hoạch làm show riêng với nhạc sĩ Quốc Trung. Ý tưởng đã thực thi tới đâu rồi? Ngoài ra còn dự án gì dành cho người hâm mộ trong nước sắp tới?

Anh Trung và ê-kíp có vẻ cũng không hợp tác đại trà, sản xuất chương trình văn minh. Liveshow Bình Minh năm ngoái của ca sĩ Thanh Lam là một ví dụ. Không bàn đến đẳng cấp, hay- dở, nhưng không thể phủ nhận Bình Minh được làm rất chuyên nghiệp, cập nhật. Tôi không định tìm Quốc Trung làm một liveshow kiểu tổng kết, phối lại những bài hit cũ. Phải là sản phẩm mới.

Ở xa như vậy, Hà có sợ bị khán giả trong nước (nhất là thế hệ sau) quên? Khi không đi hát, Hà làm gì?

Làm được nhiều việc khi không đi hát chứ. Những năm đi nhiều, thời gian di chuyển ngốn quá nhiều sức khoẻ, về nhà tôi chỉ có ngủ, nghỉ. Ít hát thì mọi thứ trong cuộc sống riêng đều được sắp đặt tốt hơn. Học và thực hành được nhiều hơn những thứ mà lúc trước mình chưa làm, như là: nấu ăn, làm vườn, trang trí sắp đặt, du lịch, tập những môn thể thao mới, đọc sách nghiên cứu, dành thời gian cho con... Cũng cần cân bằng nạp năng lượng, chứ “xả” mãi sao được. Tôi quan niệm sống vừa vặn để được hạnh phúc, vui vẻ, nhiều năng lượng tích cực. Chứ cứ phải ngược xuôi vì sợ người đời quên mất mình, mất tên tuổi, địa vị thì khổ quá nhỉ?!

Con gái Nala đã có thể làm gì trong âm nhạc rồi? Hà có chia sẻ gì với các phụ huynh về việc dạy con trong môi trường bùng nổ thông tin và hình ảnh hiện nay?

Nala là một cô bé đầy năng khiếu, học rất nhanh. Không nói được tiếng Việt mấy đâu, nhưng hát được các bài của mẹ. Suốt ngày nhảy múa hát hò, rất tự nhiên. Năm lên 5 tuổi đã sáng tác hoàn chỉnh 4-5 bài hát, bố mẹ chỉ giúp phần ghi âm thôi. Ngoài ra còn bộc lộ năng khiếu nhiều mặt, như thể thao, hội hoạ, ngôn ngữ… Giờ cháu 7 tuổi rưỡi, chúng tôi vẫn cho hoạt động nhiều lĩnh vực. Xin đi học gì, làm gì đều được như ý. Bố mẹ không gò ép, chỉ yêu cầu có kết quả cụ thể.

Dạy con khó chia sẻ lắm, mỗi nhà một kiểu và ai cũng cho rằng phương pháp của mình hay hơn người khác. Nhà tôi khuyến khích con hoạt động thể chất nhiều, đặc biệt cả nhà cùng nhau. Cái gì cũng là chơi mà học, học mà chơi, nên Nala không phải một cô bé suốt ngày dí mũi vào các phương tiện điện tử.

Hà có nhận xét hoặc kỷ niệm gì với Bằng Kiều- người có vẻ giải được bài toán: sống ở Mỹ nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện ở Việt Nam?

Bằng Kiều thì quá giỏi rồi. Tôi với anh ấy hát chung cũng hợp, biết nghe nhau và đưa đẩy. Anh Kiều đối với tôi là một đối tác dễ chịu, dẫn đến sự hợp tác chung nhanh nhẹn hiệu quả và không nhức đầu.

Nhìn là biết Hà sống lành mạnh, tập luyện có kỷ luật! Hà có bí quyết gì đặc biệt về tập tành và dinh dưỡng?

Tôi chẳng có bí quyết đặc biệt gì đâu. Chọn ra những môn thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng và tính cách của mình rồi cố gắng duy trì. Cứ vận động là tốt ấy mà. Ngoài ra nên tìm hiểu một chút về dinh dưỡng, cân bằng giữa ăn sạch, và ăn cái gì mình thích, chứ không nhất thiết phải ăn kiêng. Trồng cây cũng giúp cân bằng tốt. Tôi hay trồng hoa và cây thường xanh.



