Hậu VTV Awards: Tiếc cho My sói Thu Quỳnh

Ba chị em Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Bảo Hân cùng được vào đề cử Top 5 VTV Awards 2019. Ba chị em “Về nhà đi con” đều được yêu mến, có những dấu ấn nhất định trong bộ phim truyền hình gây bão thời gian qua.



Sau lễ trao giải khi hỏi cảm giác mình không chạm tay tới chiếc cúp Nữ diễn viên ấn tượng, Thu Quỳnh nói: “Tôi không coi các giải thưởng trong đó có VTV Awards như cuộc đua, mà coi đó là sân chơi. Đồng nghiệp xung quanh mình được đề cử cũng là đồng nghiệp, không phải đối thủ. Tôi nghĩ rằng giải thưởng cũng là cái duyên”, Quỳnh nói.



Thu Quỳnh đánh giá Bảo Thanh có xứng giải thưởng không? Cô đáp: “Đương nhiên cô ấy xứng đáng chứ. Không chỉ một mình Thu quỳnh cảm nhận, với những gì cô ấy làm được mọi người đều ghi nhận. Cá nhân tôi thấy Bảo Thanh có nội lực lớn, có năng lượng rất bền bỉ có thể đảm nhận những vai chính dài hơi”, Thu Quỳnh nhận xét.





Còn Bảo Thanh, ba năm hai lần nhận cúp Nữ diễn viên ấn tượng cô cũng tự nhận mình có duyên và may mắn. Khi được hỏi nghĩ sao về chuyện Thu Quỳnh không phải người chiến thắng, Bảo Thanh thẳng thắn: “Đứng dưới góc độ đạt giải mình có nói gì cũng làm tổn thương mọi người xung quanh. Giải thưởng là duyên, may mắn nên có lẽ tôi may mắn hơn đồng nghiệp”, cô nói.



Mọi giải thưởng cũng chỉ mang tính tương đối, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật. Bảo Thanh cũng nói, giải thưởng không phải thước đó duy nhất đánh giá diễn viên hay, dở ra sao. Điều quan trọng nhất là dấu ấn họ để lại trong lòng khán giả.



Xét ở góc này, Thu Quỳnh làm được điều đó. Phần thưởng lớn nhất dành cho cô là sự ghi nhận của khán giả, sự vượt qua chính mình để thể hiện nhiều dạng vai khác nhau. Khi Quỳnh búp bê mới phát sóng, mọi người không nghĩ Quỳnh có thể làm ra một My sói bản sắc đến thế.





Ngay sau vai My sói, Thu Quỳnh lại trở về là cô Thu Huệ dịu dàng, cam chịu và sau này cũng rất kiên nghị trong Về nhà đi con. “Nhận vai My sói là bước ngoặt, bởi vai diễn để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tuy thế tôi không muốn đóng đinh mình ở bất cứ vai diễn nào, muốn làm thật nhiều dạng vai. Tôi không muốn làm cô ca ve của màn ảnh Việt”, Quỳnh nói.Với vai diễn trong Về nhà đi con, Quỳnh thoát được vai My sói cay nghiệt, làm giàu thêm gia tài các vai diễn đa màu sắc của cô trên truyền hình. Trên sân khấu, Thu Quỳnh cũng đang ở độ chin về nghề nghiệp, khẳng định bằng các vai diễn và giải thưởng có được bằng sức lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tin rằng Thu Quỳnh sớm có thêm những giải thưởng ghi nhận năng lực của cô.

