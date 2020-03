Huế 'hồi hương' nhiều cổ vật quý hiếm bị đánh cắp

Chiếc chuông cổ 150 năm tuổi sau khi bị kẻ trộm lấy cắp, bán ra Hà Nội đã được công an thu hồi, trả về cho chủ sở hữu. Ảnh: Thượng Hiển

Đây là những cổ vật, hiện vật quý hiếm được công an điều tra, thu hồi từ những vụ án trộm cắp tài sản phủ thờ, đình làng, nhà chùa xảy ra thời gian gần đây tại địa bàn thị xã Hương Thủy.

Kết thúc điều tra, phá án, Công an thị xã Hương Thủy đã tiến hành trao chiếc chuông đồng là cổ vật đúc tạo từ năm 1877, là đồ khí tự thuộc phủ thờ Quốc Uy Công làng Vân Thê, xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy). Chiếc chuông cổ này đã gắn bó với dân làng từ 150 năm nay. Công an còn trao trả 2 chiếc bình lớn (lục bình) bằng gốm sứ cho đại diện đình làng Thanh Thủy Chánh, xã Thủy Thanh.

Trao trả bình gốm bị đánh cắp cho người dân

Được biết, chiếc chuông cổ bằng đồng ở phủ thờ Quốc Uy Công Nguyễn Phúc Thuần bị các đối tượng trộm chuyển ra Quảng Trị tiêu thụ. Người mua tại đây tiếp tục bán cho một người khác ở Hà Nội và Nam Định. Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế qua giám định đã xác nhận đây là cổ vật có giá trị.

Hiện, những hiện vật khác thu hồi từ các vụ án trộm cắp là lư đồng được Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục xác định chủ nhân để trao trả.

Hai đối tượng trộm cổ vật Trần Hữu Chí (SN 1985) và Lê Viết Tửu

Theo điều tra của công an, số hiện vật kể trên là do hai đối tượng Trần Hữu Chí (SN 1985) và Lê Viết Tửu (cùng trú tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) lấy trộm. Đến nay, Công an Hương Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng kể trên.

Được biết, phần lớn tài sản do Chí, Tửu lấy trộm là đồ thờ, thậm chí cổ vật hàng trăm năm tuổi của nhiều đình, chùa, phủ thờ, nhà thờ họ ở 4 huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngọc Văn