Huyền thoại nhạc blues Robert Johnson bị đồn bán linh hồn cho quỷ dữ

Quảng cáo

Những năm qua, bên cạnh những nhân vật truyện tranh, các nhà sản xuất phim Hollywood gặt hái không ít thành công từ các tác phẩm tiểu sử lấy cảm hứng từ âm nhạc. Sau Queen, Motley Crue và Elton John, “huyền thoại” dòng nhạc blues Robert Johnson sẽ là cái tên tiếp theo được tái hiện trên màn ảnh rộng.

Theo Deadline, dự án phim về cuộc đời cố nhạc sĩ nổi tiếng Robert Johnson mang tên Love In Vein, sẽ được đạo diễn bởi Peter Ramsey – người cầm trịch bộ phim giành giải Oscar 2018 “Spider-Man Into the Spider-Verse”. Kịch bản của bộ phim tiểu sử do Krystin Ver Linden chấp bút, được mua bởi tập đoàn Paramount Pictures và ngôi sao gạo cội Lionel Richie tham gia với tư cách nhà sản xuất.

Hiện các thông tin quan trọng khác như ai đóng chính, ngày khởi quay hay ngày công chiếu… chưa được tiết lộ.

Robert Johnson sinh năm 1911 tại Hazlehurst, Mississippi (Mỹ). Ông được biết đến là một ca/nhạc sĩ kiêm tay guitar dòng nhạc blues. Các bản thu âm của ông như “Sweet Home Chicago”, “Cross Road Blues”, “Hellhound on My Trail”, “Love in Vain”… có ảnh hưởng lớn đến thế hệ kế cận trong nhiều thập niên sau đó, khi nhạc blues dần phát triển thành sự ra đời của rock and roll vào những năm 1950 và 60.

Huyền thoại người Anh Eric Clapton gọi Johnson là "nghệ sĩ nhạc blues quan trọng nhất”. Johnson được xướng danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll vào năm 1986 vì những "ảnh hưởng đầu tiên" ngay trong năm đầu tiên của giải thưởng. Năm 2003, nhà báo David Fricke từng xếp anh ở vị trí số 5 trong danh sách "100 tay guitar vĩ đại nhất" của tạp chí Rolling Stone.

Bên cạnh những cống hiến to lớn cho nền âm nhạc thế giới, Robert Johnson còn nổi tiếng bởi tin đồn: ông bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy tài năng chơi guitar xuất chúng.

Johnson có niềm yêu thích mãnh liệt với guitar từ khi còn bé và bắt đầu biểu diễn trên đường phố từ năm mười mấy tuổi. Tuy nhiên, đam mê và tài năng nhiều khi không cùng song hành. Johnson rất tự tin biểu diễn âm nhạc mọi lúc, mọi nơi, nhưng không được khán giả đón nhận. Một lần, ông tìm đến buổi biểu diễn của các nghệ sĩ lớn của dòng nhạc blues thời điểm đó, Son House và Willie Brown, tại Robinsonville, tận dụng giờ nghỉ giữa buổi để chơi guitar trên sân khấu, nhưng chỉ đổi lấy sự la ó, giễu cợt từ khán giả.

Sau đó, ông biến mất khỏi thị trấn. Không ai biết Johnson đã đi đâu cho đến nhiều tháng sau đó, ông xuất hiện tại một show khác của House và Brown ở Banks, Mississippi. Nhận được sự cho phép biểu diễn trên sân khấu từ House, ông khiến mọi người sửng sốt bởi ngón đàn điêu luyện, giai điệu quyến rũ lòng người.

Năm 1936, Johnson nhận được lời mời hợp tác với hãng đĩa American Record tại San Antonio, Texas. Đĩa đơn đầu tiên bán được 5.000 bản. Johnson phát hành 11 bản thu âm đĩa than 78 trước khi chết một cách bí ẩn ở tuổi 27 vào năm 1938.

Chưa có một kết luận chính xác nào về nguyên nhân, nhưng có nhiều đồn đoán được đưa ra về cái chết này. Một số tin rằng, Johnson ngoại tình với một phụ nữ và bị chồng cô ta đầu độc. Tờ ghi chú trong hồ sơ chứng tử của cố nhạc sĩ lại tiết lộ, ông có thể chết vì bệnh giang mai.

Một giai thoại rộ lên thời điểm đó và vẫn lan truyền cho đến nay rằng, Johnson chết trẻ vì đã giao kèo với quỷ dữ. Theo đó, sau khi bị khán giả xua đuổi trong buổi biểu diễn ở Robinsonville đến mức phải rời khỏi thị trấn, Johnson đã triệu tập một con quỷ vào lúc nửa đêm tại một ngã tư ở Mississippi. Johnson đổi linh hồn của mình để sở hữu tài năng âm nhạc xuất chúng.

Tuy nhiên, theo những ghi chép lịch sử, Johnson rời thị trấn rồi tìm đến “bái sư” một nghệ sĩ có tên Isaiah "Ike" Zimmerman để cải thiện kỹ năng chơi đàn. Tránh tiếng đàn ông làm phiền người khác, Zimmerman yêu cầu Johnson tập luyện ở nghĩa địa.

Dẫu vậy, tin đồn trên không hề bị dập tắt. Người ta lập luận, Johnson luyện đàn trong nghĩa địa là để liên lạc với quỷ dữ. Hơn thế, lời bài hát của ông không hiếm lần đề cập đến "hồn ma" và "tội lỗi", “ma thuật” và cả "quỷ dữ".

Tú Oanh

Theo Live For Live Music