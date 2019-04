Huỳnh Ngọc Trảng: Người đi tìm 'kho vàng' cho thành phố

Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng tự hào thuộc tên đến từng ngôi làng ở Nam bộ

Ảnh: Trần Nguyên Anh

Tôi biết nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng qua nhiều cuốn sưu tầm, khảo cứu về văn hóa dân gian Nam bộ đặc biệt là văn hóa Sài Gòn và phụ cận, nhưng có lẽ điểm thú vị nhất của ông chính là tài ăn nói, hát dân ca, hò vè. Ông có thể hát ru, ngâm thơ, hát chèo, cải lương, tuồng… vừa giới thiệu đến nét văn hóa nào, ông tự mình minh họa luôn. Có lần, khi giới thiệu về hát bội, ông lên sân khấu hát luôn một đoạn khiến giới biểu diễn hát bội phải vỗ tay tán thưởng.“Lý giải” về tài hoa của mình, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng bảo tôi: “Cái khó ló cái khôn, trong khó khăn lại hóa ra lợi thế. Số là chúng tôi nghiên cứu văn hóa dân gian từ những năm đất nước còn nghèo khó lạc hậu, lấy đâu ra máy ghi âm, lấy đâu ra máy quay phim? Thậm chí máy ảnh còn không có. Khi nghiên cứu về một làn điệu dân ca, một điệu ví, tôi chẳng còn cách nào khác là học thuộc lòng nó, ghi âm nó vào bụng mình mà đem về nhà. Cứ sau một lần đi nghiên cứu về một điệu lý, tôi lại biết hát về điệu lý ấy nhờ sự chỉ dạy của các nghệ nhân dân gian!”.Ông mất mười lăm năm đạp xe đi khắp Sài Gòn để sưu tầm các câu hò điệu hát để in cuốn “Gia Định Sài Gòn: Hò, hát, lý, vè và diễn xướng lễ hội”. Ông lục trong giá sách, cầm cuốn sách ra, nhún vai bảo tôi: “Khi cầm cuốn sách dày mấy trăm trang này, lòng tôi vẫn nhói đau. Chẳng còn mấy người Sài Gòn biết hò, biết hát, biết ngâm những câu mà tôi sưu tầm được trong sách này. Những nghệ nhân mà tôi đã gặp ghi chép, tổ chức ký âm đều đã qua đời”.Mấy năm qua, nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng tham gia sáng lập điều hành và thực hiện nhiều dự án bảo tồn văn hóa dân gian tại TPHCM và vùng phụ cận. Ông thấy mình như trẻ lại khi gặp gỡ, nói chuyện về văn hóa dân gian cho các bạn trẻ. “Mỗi buổi nói chuyện, giới thiệu văn hóa dân gian của chúng tôi chỉ độ 3-40 người nghe, có thu vé để trang trải tiền thuê mặt bằng nhưng có khi thu không đủ bù chỉ. Có lúc chúng tôi tọa đàm trên sàn tập Yoga để tiết kiệm kinh phí. Tôi cố gắng vẽ ra, càng nhiều càng tốt, những dự án bảo tồn văn hóa cho các bạn trẻ thực hiện”.Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng sinh ở Quãng Ngãi, gốc Quảng Nam. Ông nói: “Làng tôi rất anh dũng, họ cực kỳ cực đoan trong chuyện yêu nước của họ, họ rất quyết liệt. Xã Sơn Mỹ của tôi từng xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai nổi tiếng, đang đêm cả nhà tôi gồng gánh mà chạy tìm nơi an toàn. Tôi vào Sài Gòn từ năm 1971, học Đại học Vạn Hạnh và nghiên cứu văn hóa dân gian”.Năm 1976 chàng nghiên cứu trẻ được phân công về Tổ văn học dân gian ở Viện khoa học dân gian, nghiên cứu văn hóa Chăm, văn học dân gian Khơ Me, văn học dân gian người Việt. Năm 1985 anh được chuyển qua Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật. Nhà nghiên cứu sống với quần chúng của mình theo đúng nghĩa cùng ăn, cùng làm, cùng sinh hoạt văn hóa dân gian: “Tôi nghiên cứu văn học Khơ Me, ra cuốn Truyện dân gian Khơ Me 2 tập, tôi nói tiếng Khơ Me như người Khơ Me. Lương mấy chục đồng, đạp xe khắp từ Sóc Trăng, Bạc Liêu”.Tôi gặp ông khi ông vừa dẫn đoàn sinh viên đi thực tế về đồ gốm tại các làng gốm. Ông đem về cả mớ gốm vỡ, bảo “Họ vứt đi, mà tôi lại mang về”.“Nếu chúng ta có hũ vàng mà không ai biết nó được chôn ở đâu, thì vô nghĩa. Văn hóa dân gian Nam bộ cũng như một hũ vàng vậy, tôi đi tìm, chỉ cho thế hệ trẻ chỗ có hũ vàng.Nhưng văn hóa khác hũ vàng, vì vàng không đào được vẫn còn đó, di sản không phát huy được sẽ mai một, biến mất”.Bùi ngùi, nhà nghiên cứu từng nhiều năm làm việc cùng nhà sử học Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng bảo: “Khi tôi viết sổ tay Hát Bội, tôi nhận ra ở thành phố hiện đại này, con người bằng cấp có thừa, có thể xem nhạc quốc tế, thậm chí giao hưởng, rock, jazz.., nhưng rất ít người đủ kiến thức để xem hát bội. Hát bội là gì? Nó hay ở chỗ nào? Ít người trả lời được. Người xưa có câu: Hữu tri, khả mộ. Có biết mới hâm mộ. Không biết hát bội thì làm sao thích hát bội? Cuối cùng, muốn bảo tồn văn hóa dân gian Nam Bộ, cần phải nâng cao dân trí”.Nhà nghiên cứu đưa cho tôi xem một cuốn sách dày gần 500 trang, bảo: “Nhuận bút cuốn sách này là 12 triệu đồng, chia cho 4 tác giả. Tôi là người tổ chức cuốn sách, cũng nhận bằng phần của anh em khác. Sau rồi, tôi bỏ 4 triệu mua sách để tặng mọi người”. Nhuận bút bèo bọt, không thể nào làm giàu từ việc nghiên cứu, song đến nay Huỳnh Ngọc Trảng đã làm khoảng 120 bộ phim, tham gia viết hơn 100 cuốn sách về văn hóa dân gian Nam Bộ.