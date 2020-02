Katy Perry ngã gục trên trường quay vì rò rỉ khí gas

Theo People, sự cố xảy ra tại vòng thử giọng chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Mỹ hôm 20/2, chuẩn bị cho tập phát sóng dịp cuối tuần. Katy Perry nói với các đồng nghiệp ngửi thấy mùi khí gas và khuyên mọi người rời trường quay. Một đội cứu hỏa được điều động tới hiện trường và sơ tán êkíp thực hiện chương trình. Khi ra ngoài, Katy Perry nói cảm thấy không ổn và ngã xuống vỉa hè.

