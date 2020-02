Khôi phục ngôi làng của những thợ may ‘đệ nhất Hà thành’

Vào ngày 11/2/2020, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Đại Học Xây dựng), Nhóm nghiên cứu cùng với các nhà thiết kế tài năng đến từ Việt nam đã khởi động đề án “Làng nghề may- du lịch” làng Cựu để giới thiệu những giải pháp cho xu hướng mới và ấn tượng mới.

Làng Cựu nằm cách trung tâm Hà nội khoảng 40km, giữ trong mình nhịp sống thong thả giữa các công trình cổ kính và lịch sử may mặc đầy tự hào những năm đầu thế kỷ 20. Vốn là làng thuần nông, những năm 1920, sau trận cháy rụi từ đầu làng đến cuối làng, người làng Cựu bươn chải ra các đô thị lớn để kiếm sống. Từ đây, với bàn tay tài hoa, người làng Cựu đã trở thành những thợ may “đệ nhất Hà thành”, chuyên may mặc đồ cho ông tây bà đầm, trong đó có những nhà may vang tiếng như Đức Lợi, Phúc Mỹ, Phúc Hưng.

Làng Cựu từng rất nổi tiếng với nghề chuyên may mặc đồ cho ông tây bà đầm.

Những năm gần đây, do quá trình đô thị hóa, người làng rời đến các thành phố lớn làm ăn, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang. Theo TS. Lê Quỳnh Chi và Ths - KTS. Dương Quỳnh Nga (đã thực hiện nghiên cứu về làng Cựu từ những năm 2012), trong 49 ngôi nhà cổ tại làng Cựu, hơn một nửa trong số đó bị bỏ hoang hoặc chỉ có 1 người ở. Nghề may của làng cũng bị mai một, hiện nay người làng Cựu chủ yếu nhận gia công những bộ vest hoặc trang phục công sở đại trà.

Sau một thời gian dài quên lãng, những ngày đầu năm 2020 chứng kiến những hoạt động đầu tiên trong bước chuyển mình của Làng Cựu để nghĩ về tương lai sẽ được hồi sinh trong bối cảnh phát triển. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch và Nhóm nghiên cứu mô hình làng nghề-du lịch và làng di sản – du lịch (Đại Học Xây dựng) đã có những hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản vật thể và phi vật thể thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế.