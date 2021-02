Kiều @ có gì đặc biệt?

Quảng cáo

Với ý tưởng kỷ niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du (1820- 2020), đạo diễn Đỗ Thành An quyết định làm phim về thân phận nàng Kiều trong thời đại mới. Kiều @ kể về nhân vật Phấn (Cao Thái Hà thủ vai) bị ngưng tim tại bệnh viện, từ đây linh hồn cô thoát xác và bay ngược về quá khứ để tìm hiểu lý do khiến mình phải chết. Linh hồn đó đã thấy những hình ảnh chị Hai của mình là Hương (Phan Thị Mơ thủ vai) từ quê lên Sài Gòn học tập để đổi đời, nhưng rồi bị Định, một Sở Khanh dụ dỗ biến thành tình nhân và gái làm tiền. Từ đây, bi kịch cá nhân, bi kịch gia đình, bị kịch tình chị duyên em chồng chất trong mỗi nhân vật trong phim.

Đỗ Thành An không chọn làm phim theo cách thông thường mà theo công nghệ One- Shot (Một cú lia máy). Đây là công nghệ làm phim khó, tại Việt Nam chưa có nhà làm phim nào dám làm và ngay cả trên thế giới, từ trước tới nay cũng chỉ có một số ít phim được làm bằng công nghệ này. “Công nghệ này hoàn toàn phù hợp để có thể kể về nhân vật với những diễn tiến của cuộc đời. Làm one- shot rất khó, nhưng tôi nghĩ trong sự phát triển của điện ảnh nước nhà, cần có những đột phá mới mẻ như thế này”, Đỗ Thành An chia sẻ. Công nghệ one-shot được Đỗ Thành An gọi là “Cú máy linh hồn” bởi nội dung bộ phim hiện lên dưới con mắt của một linh hồn, như thể đây là một linh hồn thật sự chứ không còn là một góc máy chủ quan.

Hơn 3 năm thực hiện, ê kíp làm phim đã gặp không ít khó khăn, lận đận, nhất là khi lần đầu tiên làm phim theo công nghệ mới One-shot. Hai diễn viên chuyên nghiệp Phan Thị Mơ và Cao Thanh Hà khi tham gia bộ phim cũng phải thốt lên: “Không ngờ làm phim One-shot khó đến như thế”. Dĩ nhiên, chi phí đầu tư cho phim cũng tăng lên rất nhiều. Chưa kể, nhiều diễn viên không dám nhận vai vì sợ… thân phận Kiều vận vào cuộc đời. Khi xong hậu kỳ, đại dịch COVID-19 bùng phát, kế hoạch khởi chiếu vào cuối năm 2020 đành phải lùi lại cho tới nay. Tuy nhiên tới gần thời điểm dự kiến, dịch vẫn chưa dứt và hệ thống rạp phim vẫn phải đóng cửa ở nhiều tỉnh thành, trong đó thị trường quan trọng nhất là TPHCM.

Khi quyết định ra rạp, ê kíp Kiều @ xác định cố gắng trụ rạp lúc này như là một nguồn động lực góp phần giúp người dân mau chóng lấy lại tinh thần đi qua đại dịch. Ngày đầu ra mắt, Kiều@ có mặt tại các tỉnh thành trong cả nước, trừ một số địa phương dịch chưa ổn định như TPHCM, Hải Phòng, Hải Dương, An Giang, Đồng Nai, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên…

TP Hồ Chí Minh chiếm trên 42% thị phần về doanh thu chiếu phim của cả nước. Vì vậy, Kiều @ không ra mắt ở thành phố này là một thiệt thòi, tổn thất rất lớn về doanh thu, lợi nhuận. Đạo diễn Đỗ Thành An nói, ê kíp làm phim không muốn tiếp tục quay lưng với khán giả, dù là dịch dã. Với tinh việc phòng chống dịch hiệu quả, Việt Nam sẽ sớm có lại được cuộc sống bình thường mới, để tất cả các hoạt động giải trí, trong đó có phim ảnh, sớm được diễn ra bình thường hơn.

Hai kỷ lục

Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Giám đốc dự án phim Kiều @ cho biết: Kiều @ đã được trao 2 Kỷ lục Guinness Việt Nam: Một là Kiều @ - Cú máy linh hồn là quyển sách đầu tiên viết theo một bộ phim điện ảnh quay bằng kỹ thuật one-shot tại Việt Nam”; và “Kiều @- Phim one-shot dài trên 90 phút đầu tiên tại Việt Nam. “Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của những người làm phim Kiều @. Hy vọng rằng với việc tiên phong ra mắt khán giả giữa đại dịch, Kiều @ sẽ khẳng định được vị trí của mình, chuyển tải được nội dung, tư tưởng Truyện Kiều của Nguyễn Du đến với người xem theo một cách thức mới”, ông Tú nói.

​Trọng Thịnh