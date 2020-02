Lễ hội Áo dài có nguy cơ tạm dừng vì dịch Covid - 19

Hy vọng sớm hết dịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TPHCM, tháng 1/2020 lượng khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 840.100 lượt (tăng 5,9% so với cùng kỳ) và đạt doanh thu trên 13 ngàn tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ) nhưng sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) rồi lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, lượng khách quốc tế tới TPHCM đã đột ngột giảm mạnh.

Từ đầu tháng 2, công suất phòng của các cơ sở lưu trú du lịch chỉ đạt chừng 50% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến TPHCM thông qua các công ty lữ hành cũng giảm trên 50%, trong đó với những đơn vị có thế mạnh về du khách nói tiếng Hoa giảm tới trên 70%. Bên cạnh đó, các tour tuyến du lịch tới Trung Quốc đã bị ngưng trệ hoàn toàn, các tour tới các quốc gia nói tiếng Hoa cũng giảm mạnh và tác động không nhỏ đến một số thị trường du lịch khác. Các hoạt động hay kế hoạch phát triển xây dựng thị trường du lịch cũng bị xáo trộn mạnh, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Một tác động không nhỏ khác với du lịch TPHCM là Lễ hội Áo dài lần thứ 7 năm 2020 được triển khai từ cuối năm 2019 hiện cũng đang trong giai đoạn nước rút. Được định kỳ tổ chức trong tháng 3 hàng năm, Lễ hội Áo dài chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây nhưng đã trở thành điểm nhấn của du lịch TPHCM khi mỗi kỳ tổ chức đều thu hút hàng ngàn người tham gia. Nhiều công ty lữ hành, nhiều doanh nghiệp du lịch cũng đã xây dựng các tour du lịch đưa khách đến TPHCM trong dịp này. Năm 2019, Lễ hội Áo dài đã được xếp vào danh sách “1 trong 10 sự kiện nổi bật của TPHCM”... Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, Ban tổ chức Lễ hội Áo dài 2020 vẫn đang trong tình trạng phấp phỏng chờ đợi quyết định từ lãnh đạo sở ngành chức năng.

Du lịch cần chuyển hướng

Vì những khó khăn trên, bên cạnh các giải pháp ngắn hạn như tìm kiếm nguồn khách mới, thị trường mới, Sở du lịch TPHCM đã xây dựng kế hoạch nhằm kích cầu cho ngành du lịch. Theo dự kiến từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2020, TPHCM sẽ triển khai các chương trình kích cầu du lịch phục hồi thị trường trong và sau dịch COVID-19.

Các doanh nghiệp vận tải xây dựng các chính sách khuyến mãi, giảm giá sâu cho du khách đến TPHCM nhằm thu hút khách du lịch vào TP cũng như khuyến khích người dân TPHCM đi du lịch các nơi khác. Các cơ sở lưu trú du lịch đưa ra chính sách khuyến mãi, giảm giá sâu cho khách du lịch đến TPHCM. Các điểm tham quan thực hiện miễn giảm giá vé tham quan, các chương trình văn hoá lễ hội sẽ được tổ chức hướng tới đáp ứng nhu cầu của du khách.

Đặc biệt các tour tuyến, chương trình du lịch tại TPHCM sẽ được liên kết với các vùng địa phương lân cận để xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, cùng giảm giá các sản phẩm du lịch nhằm kích cầu cho du lịch cho các địa phương. Ngoài ra du lịch TPHCM cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến du lịch nước ngoài, tăng cường khai thác những thị trường tiềm năng như Úc, Ấn Độ để bù đắp cho sự thiếu hụt và khó khăn do việc tạm thời đóng cửa thị trường du lịch Trung Quốc.

Thành phố tiếp tục duy trì, xúc tiến các thị trường trọng điểm, có kết nối đường bay thuận tiện, đang có tốc độ tăng trưởng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và ASEAN; tăng cường thu hút khách ở thị trường xa như Mỹ, Canada để hướng tới việc xây dựng tour tuyến khi có đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ.

Tuy nhiên theo một số ý kiến từ các cấp quản lý du lịch tại TPHCM, những biện pháp kích cầu trên chỉ mới là điều kiện “cần” cho ngành du lịch. Quan trọng hơn, môi trường du lịch TPHCM có thực sự sạch, lành mạnh và an toàn cho du khách trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hay không? Vì thế điều kiện “đủ” để lôi kéo du khách phải là sự an toàn. Một số ý kiến của cấp quản lý cũng nêu cần phải đưa một slogan cho du lịch thành phố trong thời gian tới với chủ đề “Du lịch an toàn” sẽ được du khách quan tâm nhiều nhất.

Có lẽ mà vì thế, Lễ hội Áo dài 2020 vẫn đang nằm trong tình trạng chờ sự... an toàn.